Sống Khỏe

Cà Mau phát hiện, thu giữ 140kg kem trộn không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) vừa phát hiện, thu giữ 140kg kem trộn không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm.

Bình Nguyên

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau vừa phát hiện lượng lớn kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau kiểm tra số kem trộn không rõ nguồn gốc. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 7 phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm là mặt hàng kem trộn không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn trên địa bàn phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra thu giữ 140kg kem trộn, tổng trị giá tang vật vi phạm là 42.000.000 đồng. Cụ thể, tang vật bị thu giữ gồm 6 bọc kem trộn mỗi bọc 20kg, 1 bọc kem trộn đang sang chiết sang hủ có trọng lượng 15kg, 10 hũ kem trộn loại 500gram/hũ đã sang chiết chuẩn bị bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng phát hiện số kem trộn vi phạm được cơ sở của ông H. mua trôi nổi trên thị trường, rồi chia nhỏ, bán cho người dân. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Bước đầu, ông H.P.H là chủ cơ sở kinh doanh nêu trên thừa nhận đã mua số mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh về nguồn gốc nơi sản xuất cũng như xuất xứ của hàng hóa, về chia nhỏ ra từng hũ loại 500gram để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm nêu trên, chuyển hồ sơ đến Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về tác hại của hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, thực hiện đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa; Phối hợp với cơ quan truyền thông công bố công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

