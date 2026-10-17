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Kho tri thức

Cá mập voi bơi gần 55.000 km trong 10 năm, lập kỷ lục di chuyển

Một con cá mập voi có tên Milo vừa được ghi nhận đã di chuyển tổng cộng 54.700 km trong vòng 10 năm, lập kỷ lục về hành trình dài nhất từng được theo dõi ở một cá thể cá mập.

Hà Vy (tổng hợp)

Milo là một con cá mập voi đực dài khoảng 8 m. Trong gần một thập kỷ, các nhà khoa học đã gắn thiết bị theo dõi cho nó tổng cộng 5 lần, nhờ đó có thể ghi nhận hành trình của cùng một cá thể trong thời gian dài hiếm thấy.

Dữ liệu thu thập từ năm 2017 đến nay cho thấy Milo đã đi qua nhiều vùng biển thuộc Đại Tây Dương, biển Caribe và vịnh Mexico, trước khi liên tục quay trở lại vùng biển quen thuộc ngoài khơi Mexico.

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Cá mập voi thường sống đơn độc nhưng có thể tập trung thành đàn lớn tại một số khu vực vào những thời điểm nhất định trong năm. Ảnh: Wonderful Nature/Shutterstock.

Dữ liệu cho thấy Milo có thể thay đổi đáng kể phạm vi hoạt động qua từng năm. Năm 2018, nó rời vùng biển Caribe, bơi sâu ra Đại Tây Dương và vượt xa quần đảo Bermuda. Đến năm 2020, con cá mập tiếp tục di chuyển về phía bắc, vượt qua vùng biển ngoài khơi New York và đến khu vực ngang với bang Massachusetts của Mỹ.

Trong các năm 2019, 2021 và 2022, Milo lại dành nhiều thời gian ở vịnh Mexico. Nó bơi qua vùng biển ngoài khơi các bang Mississippi, Louisiana và Texas, sau đó quay về phía nam, hướng tới Mexico.

Điều khiến các nhà khoa học chú ý là dù di chuyển xa đến đâu, Milo vẫn thường xuyên trở về bán đảo Yucatán, phía đông nam Mexico. Đây cũng là một trong những địa điểm tập trung cá mập voi theo mùa lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Trong một cuộc khảo sát bằng máy bay năm 2009, các nhà nghiên cứu từng đếm được 420 cá thể tập trung trong một khu vực rộng khoảng 18 km².

Cá mập voi là loài cá lớn nhất thế giới nhưng thức ăn chủ yếu lại là những sinh vật rất nhỏ. Chúng bơi chậm, há miệng hút nước rồi lọc lấy sinh vật phù du, tôm nhỏ, động vật giáp xác và trứng cá.

Vùng biển quanh bán đảo Yucatán đặc biệt hấp dẫn cá mập voi vì có nguồn thức ăn dồi dào. Tại đây, các dòng nước từ tầng sâu có thể đưa chất dinh dưỡng lên gần mặt biển, tạo điều kiện cho sinh vật phù du phát triển. Những đàn cá mập voi vì thế có thể ở lại kiếm ăn trong nhiều tháng, đôi khi xuất hiện cùng các loài cá đuối lớn.

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Các nhà khoa học còn nhận diện Milo nhờ hoa văn đốm trắng đặc trưng trên cơ thể, tương tự dấu vân tay ở người.

Theo TS Mahmood Shivji, Giám đốc Viện Nghiên cứu Guy Harvey thuộc Đại học Nova Southeastern (Mỹ), hành trình của Milo cho thấy cá mập voi có khả năng thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau. Chúng có thể bơi hàng nghìn kilomet ngoài đại dương rộng lớn, nhưng cũng có thể ở lại một vùng biển ven bờ trong nhiều tháng.

Những dữ liệu này đặc biệt hữu ích khi cá mập voi đang được xếp vào nhóm loài nguy cấp. Hành trình của Milo đi qua vùng biển của nhiều quốc gia, cho thấy việc bảo vệ loài động vật này không thể chỉ giới hạn trong một khu vực.

Số lượng cá mập voi tập trung ngoài khơi Mexico từng giảm mạnh trong năm 2025, trước khi tăng trở lại vào năm 2026. Dù đây là tín hiệu tích cực, các nhà nghiên cứu cho rằng sự biến động này cũng cho thấy những khu vực kiếm ăn quan trọng của chúng dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi môi trường.

#cá mập voi #di cư #bảo tồn #Milo #đại dương #biển Mexico

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