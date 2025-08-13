Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện cá tự nhiên trong hồ điều hòa Bồng Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 13/8, tại hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết nổi trên mặt hồ Bồng Sơn.

Theo ghi nhận của PV, trên mặt hồ và dọc các mép bờ xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ chết lềnh bềnh, trôi dạt tập trung thành từng mảng kéo dài hàng chục mét. Xác cá phân hủy kết hợp thời tiết oi bức khiến mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực.

Người dân cho biết, cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12/8 và tăng nhiều vào ngày 13/8.

Người dân vớt cá chết đưa đi tiêu huỷ để tránh gây ô nhiễm.

Một lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá đưa đi chôn lấp, tiêu hủy để giảm mùi hôi và ô nhiễm…

Được biết, hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng, do sốc nhiệt, tảo phát sinh làm cá thiếu oxy.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá chết hàng loạt ở hồ Linh Đàm.