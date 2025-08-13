Hà Nội

Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện cá tự nhiên trong hồ điều hòa Bồng Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước, nên đã cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, tại hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

20250813-120344-8699-8905.jpg
Cá chết nổi trên mặt hồ Bồng Sơn.

Theo ghi nhận của PV, trên mặt hồ và dọc các mép bờ xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ chết lềnh bềnh, trôi dạt tập trung thành từng mảng kéo dài hàng chục mét. Xác cá phân hủy kết hợp thời tiết oi bức khiến mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực.

Người dân cho biết, cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12/8 và tăng nhiều vào ngày 13/8.

20250813-122119-4249-9828.jpg
Người dân vớt cá chết đưa đi tiêu huỷ để tránh gây ô nhiễm.

Một lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá đưa đi chôn lấp, tiêu hủy để giảm mùi hôi và ô nhiễm…

Được biết, hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng, do sốc nhiệt, tảo phát sinh làm cá thiếu oxy.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá chết hàng loạt ở hồ Linh Đàm.

(Nguồn: VOV)
Cá chết nổi trắng mặt kênh ở khu công nghiệp Phong Điền

Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra nguyên nhân khiến cá chết nổi trắng mặt nước ở khu vực kênh nằm phía ngoài khuôn viên của dự án nhà máy Kanglongda.

Ngày 5/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại khu công nghiệp (KCN) Phong Điền – Viglacera.

ca-33-1754364859562.jpg
Cá chết nổi trắng mặt nước.
Xem chi tiết

Cá chết hàng loạt dọc bờ suối Khe Ác, Hà Tĩnh

Những ngày qua, dọc bờ suối Khe Ác (xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

Trong các ngày 8, 9 và 10/4, người dân xã Hương Đô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện cá chết bất thường trên suối Khe Ác, với số lượng lớn và chưa rõ nguyên nhân. Các loài cá bị chết chủ yếu là cá rô phi, cá leo, cá quả... khiến môi trường xung quanh có mùi hôi tanh, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt, sản xuất.

Ca chet hang loat doc bo suoi Khe Ac, Ha Tinh
 Người dân lo lắng về tình trạng cá chết hàng loạt. Ảnh: XS.
Xem chi tiết

Cá chết trên suối Cổ Đam ở Thanh Hóa do ô nhiễm nguồn nước

Hàng tấn cá chết nổi trắng, chất thành từng đám lớn trên suối Cổ Đam ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa) là do ô nhiễm nguồn nước, không phải dịch bệnh.

Ca chet tren suoi Co Dam o Thanh Hoa do o nhiem nguon nuoc
Cá chết hàng loạt, nổi trắng, chất thành từng đám lớn trên suối Cổ Đam.
Những ngày cuối tháng 2/2025, tại suối Cổ Đam đoạn chảy qua cầu Cổ Đam (phường Lam Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng, chất thành từng đám lớn, gây hoang mang dư luận.
Xem chi tiết

