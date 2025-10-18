Hà Nội

'Búp bê DJ' Việt khoe sắc trong trang phục truyền thống Hàn Quốc

'Búp bê DJ' Việt khoe sắc trong trang phục truyền thống Hàn Quốc

DJ Mie - 'búp bê DJ' đình đám của showbiz Việt mới đây đã đốn tim người hâm mộ với loạt ảnh diện trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc.

Trầm Phương
Được mệnh danh là "Búp bê DJ" của làng nhạc Việt, lịch trình hoạt động của DJ Mie (Trương Tiểu My) luôn nhận về sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, cùng với việc cập nhật lịch trình sắp tới của bản thân, Mie đăng tải loạt ảnh cô nàng diện Hanbok khoe dáng giữa trời mùa thu Hàn Quốc đầy lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh khoe trọn vẻ đẹp thanh lịch của nữ DJ giữa bối cảnh kiến trúc cổ điển ngập tràn sắc thu lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh quen thuộc của một Mie năng động, cá tính trên sân khấu đã được thay thế bằng vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, gợi lên hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích xứ kim chi. (Ảnh: FBNV)
Trang phục nổi bật với tông màu trắng tinh khôi, tạo nền hoàn hảo cho các họa tiết in dập nổi màu vàng kim rực rỡ. (Ảnh: FBNV)
Phần áo khoác ngoài (jeogori) và chân váy phồng rộng (chima) đều được trang trí tinh xảo, làm nổi bật phong cách Hanbok Hoàng gia truyền thống. (Ảnh: FBNV)
Nữ DJ hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển bằng những phụ kiện trang nhã: kiểu tóc búi gọn gàng kết hợp trâm cài tóc lấp lánh và đặc biệt là vòng hoa lớn màu trắng kem đội trên đầu, tạo điểm nhấn mềm mại, bay bổng. (Ảnh: IGNV)
Khác với sự bùng nổ trên sân khấu, Mie thể hiện thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng, sâu lắng. Từ dáng đứng khoan thai đến động tác đưa tay chạm nhẹ vào không khí, tất cả đều toát lên sự e ấp, thanh lịch đúng chuẩn hình ảnh một tiểu thư quý tộc. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh kiến trúc cổ kính với tường đá rêu phong, mái ngói truyền thống và những tán cây lá vàng rực rỡ đã tái hiện hoàn hảo không gian lãng mạn của mùa thu xứ Hàn. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận của bộ ảnh, nhiều người đã dành lời khen ngợi đến nhan sắc cũng như thần thái của DJ: "Ả ta biết ả xinh", "công chúa giá đáo", "xinh quá đi mất". (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh Hanbok không chỉ là một sự thử nghiệm thú vị về phong cách cá nhân của DJ Mie, mà còn chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt của cô với những trang phục khác nhau. (Ảnh: FBNV)
#DJ Mie #Hanbok #trang phục truyền thống Hàn Quốc #đẹp dịu dàng #thanh lịch #thời trang cổ điển

