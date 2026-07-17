BSR lan tỏa nghĩa tình đến khu tây tỉnh Quảng Ngãi

Không chỉ tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trao học bổng cho học sinh vượt khó; BSR còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi khánh thành hai phòng học STEM hiện đại, góp phần mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ cho học sinh vùng cao, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quê hương.

Nghĩa tình BSR về với miền Tây Quảng Ngãi

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Về phía BSR, có ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc cùng đoàn công tác của Tổng Công ty và lãnh đạo hai địa phương.

Trong không khí trang trọng và ấm áp của những ngày tháng Bảy tri ân, những phần quà được trao tận tay các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể người lao động BSR đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR nhấn mạnh rằng, BSR luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Là doanh nghiệp chủ lực của ngành năng lượng và là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, BSR nhiều năm qua luôn dành nguồn lực lớn cho các hoạt động an sinh xã hội. Đến nay, Tổng Công ty đã tài trợ hơn 1.100 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trên cả nước, trong đó đặc biệt ưu tiên những địa phương còn nhiều khó khăn ở khu vực miền Tây Quảng Ngãi. Đây không chỉ là sự sẻ chia đối với cộng đồng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của doanh nghiệp đối với vùng đất đã đồng hành cùng sự hình thành và phát triển của BSR. Thông qua những chương trình thiết thực về giáo dục, y tế, nhà ở, chăm lo người có công và hỗ trợ sinh kế, BSR mong muốn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện để các địa phương phát triển bền vững và để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Tại xã Tu Mơ Rông, BSR trao 300 triệu đồng hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn; khen thưởng cho các em học sinh khó khăn; hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị dạy học tại các trường.

Tại xã Sơn Tây Thượng, Tổng Công ty tiếp tục trao 150 triệu đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội của địa phương, gồm trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với các mạng; học bổng cho các em học sinh khó khăn và hỗ trợ hoạt động vận hành phòng học STEM.

Khánh thành 2 phòng học STEM

Cùng với các hoạt động tri ân, chương trình còn đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình đầu tư cho giáo dục khi BSR phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành hai phòng học STEM tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Đinh Thanh Kháng (xã Sơn Tây Thượng) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông).

Đây là hai công trình thuộc chương trình STEM Innovation Petrovietnam - sáng kiến giáo dục quy mô quốc gia của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam xây dựng 100 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố. Chương trình đầu tư đồng bộ các thiết bị hiện đại như Robotics, IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và các nền tảng học tập tiên tiến nhằm tạo môi trường học tập hiện đại, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước.

Riêng tại Quảng Ngãi, Petrovietnam và BSR đã tài trợ ba phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Khiết (phường Nghĩa Lộ), Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng (xã Sơn Tây Thượng) và Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông).

Sau thời gian đưa vào khai thác, các phòng học STEM đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành không gian sáng tạo, nơi học sinh được tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, gắn kiến thức với thực tiễn và phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo.

Từ những phần quà tri ân, nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội đến các phòng học STEM hiện đại và những suất học bổng dành cho học sinh vùng cao, chương trình đã thể hiện rõ nét triết lý phát triển bền vững mà BSR luôn theo đuổi: phát triển doanh nghiệp song hành với phát triển cộng đồng. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi suất học bổng được trao và mỗi hoạt động sẻ chia được triển khai đều góp phần vun đắp niềm tin, mở ra thêm cơ hội học tập, phát triển cho thế hệ trẻ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội tại xã Tu Mơ Rông, đoàn công tác của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam do ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu, cùng đại diện Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng của Tổng Công ty đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" - những giá trị luôn được BSR gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Trần Thị Sánh