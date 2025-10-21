Bóc tách khối u tuyến cận giáp hiếm gặp cho người đàn ông 46 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.C. (46 tuổi, trú xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà) bị u tuyến cận giáp - một bệnh lý nội tiết hiếm gặp có thể gây rối loạn chuyển hóa canxi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được can thiệp sớm.

Trước đây bệnh nhân đã từng khám tổng quát và được chẩn đoán có vấn đề về tuyến giáp. Dù được theo dõi suốt 5-6 năm nay nhưng gần đây, khi bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sỹ đã phát hiện 1 khối u và nghi ngờ xuất phát từ tuyến cận giáp – vị trí có nhiều cấu trúc mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở vùng cổ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: D.N/Nguồn SKĐS

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ của Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện phẫu thuật bóc tách u tuyến cận giáp.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u tỉ mỉ, hạn chế tối đa chảy máu và tránh làm vỡ khối u, bảo tồn tối đa dây thanh quản, giúp bệnh nhân không bị khàn giọng sau mổ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện khàn giọng hay biến chứng sau mổ. Ảnh D.N/Nguồn SKĐS

Khối u được bóc tách có kích thước khoảng 2 x1,5 cm và tiến hành thực hiện sinh thiết nhằm xác định tính chất của khối u. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện khàn giọng hay biến chứng sau mổ.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quyền - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, u tuyến cận giáp là bệnh lý nội tiết hiếm gặp, thường khó chẩn đoán do dễ nhầm lẫn với các khối u vùng cổ khác. Bệnh có thể gây rối loạn chuyển hóa canxi trong cơ thể, ảnh hưởng đến xương và hệ thần kinh. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp bệnh nhân sớm phục hồi, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.