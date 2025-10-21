Hà Nội

Sống Khỏe

Bóc tách khối u tuyến cận giáp hiếm gặp cho người đàn ông 46 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã phẫu thuật loại bỏ u tuyến cận giáp hiếm gặp, giúp người đàn ông 46 tuổi ổn định sức khỏe, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.C. (46 tuổi, trú xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà) bị u tuyến cận giáp - một bệnh lý nội tiết hiếm gặp có thể gây rối loạn chuyển hóa canxi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được can thiệp sớm.

Trước đây bệnh nhân đã từng khám tổng quát và được chẩn đoán có vấn đề về tuyến giáp. Dù được theo dõi suốt 5-6 năm nay nhưng gần đây, khi bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sỹ đã phát hiện 1 khối u và nghi ngờ xuất phát từ tuyến cận giáp – vị trí có nhiều cấu trúc mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở vùng cổ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: D.N/Nguồn SKĐS

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ của Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện phẫu thuật bóc tách u tuyến cận giáp.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u tỉ mỉ, hạn chế tối đa chảy máu và tránh làm vỡ khối u, bảo tồn tối đa dây thanh quản, giúp bệnh nhân không bị khàn giọng sau mổ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện khàn giọng hay biến chứng sau mổ. Ảnh D.N/Nguồn SKĐS

Khối u được bóc tách có kích thước khoảng 2 x1,5 cm và tiến hành thực hiện sinh thiết nhằm xác định tính chất của khối u. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện khàn giọng hay biến chứng sau mổ.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quyền - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, u tuyến cận giáp là bệnh lý nội tiết hiếm gặp, thường khó chẩn đoán do dễ nhầm lẫn với các khối u vùng cổ khác. Bệnh có thể gây rối loạn chuyển hóa canxi trong cơ thể, ảnh hưởng đến xương và hệ thần kinh. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp bệnh nhân sớm phục hồi, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, tuyến cận giáp nằm phía sau tuyến giáp, bao gồm 4 vùng có kích thước bằng hạt đậu. 4 vùng này được chia thành 2 nhóm chính, bao gồm tuyến cận giáp trên và tuyến cận giáp dưới. Những tuyến này chịu trách nhiệm sản xuất hormone Parathormone (PTH) hoặc Parathyrin, đồng thời giúp kiểm soát lượng canxi trong máu – rất cần thiết cho sức khỏe của thận, xương và ruột.

U cận giáp là khối u (thường là lành tính) xuất phát từ một hoặc nhiều tuyến cận giáp, có chức năng sản xuất quá mức hormone tuyến cận giáp (PTH). Điều này dẫn đến cường cận giáp, gây tăng canxi máu, giảm phốt phát máu, loãng xương và các biến chứng nghiêm trọng khác như sỏi thận hoặc suy thận. Khối u tuyến cận giáp thường gặp ở phụ nữ trung niên, phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt bỏ.

Sống Khỏe

Cứu bé trai 8 tuổi ở Khánh Hòa nuốt phải dị vật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Khánh Hòa) vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị hóc dị vật hình tròn nhỏ, kích thước khoảng 2mm.

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh nhi tên N.V.T. (8 tuổi, ở xã Ninh Hải) nhập viện trong tình trạng đau họng, đau ngực, sốt nhẹ, thở nhanh bất thường.

Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi trái mức độ trung bình, kèm phổi trái xẹp hoàn toàn và tắc phế quản trái, nghi ngờ có dị vật bên trong đường thở.

Sống Khỏe

Cô gái bay từ Mỹ về Việt Nam mổ ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng

Các bác sĩ bóc tách được 45 hạch, trong đó có 26 hạch di căn ở bệnh nhân 30 tuổi bị ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng phẫu thuật.

Sau khi mổ cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ tại một bệnh viện ở TP HCM 8 tháng trước, người phụ nữ, 30 tuổi trở lại Mỹ làm việc. Khi có triệu chứng bất thường nghi ung thư tái phát, chị về Việt Nam kiểm tra.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến giáp của nữ bệnh nhân có nhiều hạch, trong đó hạch ở cổ trái kích thước 1,5-2 cm, hạch cổ phải 1-1,5 cm. Ngoài ra còn có các khối hạch nhỏ 5-7 mm ở trung tâm cổ.

Sống Khỏe

Thèm muối bất thường có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm

Thèm ăn mặn kéo dài không đơn thuần do khẩu vị mà có thể là dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng điện giải, rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý tuyến thượng thận.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, muối (natri clorua) là gia vị không thể thiếu, giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục cảm thấy thèm ăn các món mặn như cá kho, dưa muối, snack hoặc đồ ăn nhanh… thì cơ thể có thể đang “lên tiếng” về một tình trạng sức khỏe bất thường.

ac9ac5e0619dd7c38e8c.jpg
Ảnh minh họa
