Bộ Y tế đề xuất sắp xếp hệ thống bệnh viện còn 25 đơn vị trực thuộc

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó 39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bộ đề xuất chỉ còn lại 25.

Phương án này tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ y tế công. Đồng thời tăng tính tự chủ của các đơn vị, gắn với định hướng phát triển hệ thống y tế hiện đại, bền vững.

Sau sắp xếp chỉ còn 25 bệnh viện thuộc bộ

Theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, nhiều cơ sở y tế được giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số được sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác.

Cụ thể, trong số 39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bộ đề xuất 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế. Hai bệnh viện sáp nhập vào đơn vị khác, còn lại chuyển giao nguyên trạng hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai

Trong đó, tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế gồm các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất… nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn. Ví dụ: Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện.

Nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất. Trong đó có Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (chuyển về TP Đà Nẵng).

Bộ Y tế đề xuất một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường đại học Y Hà Nội.

Phương án sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đề xuất

Sắp xếp khối dự phòng, viện nghiên cứu và kiểm định

Bên cạnh khối bệnh viện, Bộ Y tế đề xuất tiến hành sắp xếp lại hệ thống dự phòng và kiểm định nhằm xây dựng một đầu mối mạnh về y tế dự phòng quốc gia.

Theo đó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC trung ương.

Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sẽ được sáp nhập vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tại phía Nam, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM và Viện Y tế công cộng TP.HCM sáp nhập vào Viện Pasteur TP.HCM.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y và các đơn vị nghiên cứu vắc xin - sinh phẩm y tế cũng cơ bản được giữ nguyên nhằm bảo đảm tính ổn định trong kiểm soát chất lượng thuốc, vắc xin và an toàn thực phẩm.

Sắp xếp các cơ sở đào tạo y khoa

Khối đào tạo y khoa tiếp tục được duy trì, song có điều chỉnh để tinh gọn mạng lưới và tăng tính liên thông.

Trong đó, Trường đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Trường đại học Dược Hà Nội.

Các trường đại học trọng điểm như Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược TP.HCM, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Trường đại học Điều dưỡng Nam Định… vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Phương án sắp xếp các đơn vị đào tạo do Bộ Y tế đề xuất

Ngoài các bệnh viện và cơ sở dự phòng, Bộ Y tế cũng rà soát các đơn vị đặc thù như trung tâm truyền thông, trung tâm điều phối ghép tạng, trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia… để bảo đảm duy trì những đầu mối thiết yếu. Hầu hết các đơn vị vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Riêng đối với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở do Bộ Y tế tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất sẽ chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh để quản lý.

Phương án này được xây dựng theo lộ trình phù hợp đảm bảo kế thừa, tránh xáo trộn hoạt động chuyên môn và phục vụ tốt nhất cho người dân.