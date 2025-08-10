26 bệnh viện ở TP HCM đổi tên sau sáp nhập

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP HCM mới. Trong đó, khu vực TP HCM (cũ) có 17 bệnh viện, Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

Tên 26 bệnh viện sau khi đổi:

Khu vực Tên cũ Tên mới TPHCM Bệnh viện Quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định TPHCM

Bệnh viện Quận 4

Bệnh viện đa khoa Khánh Hội

TPHCM

Bệnh viện Quận 6

Bệnh viện đa khoa Bình Phú

TPHCM

Bệnh viện Quận 7

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập

TPHCM

Bệnh viện Quận 8

Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng

TPHCM

Bệnh viện Quận 11

Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng

TPHCM

Bệnh viện Quận 12

Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây

TPHCM

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

TPHCM

Bệnh viện quận Tân Phú

Bệnh viện đa khoa Tân Phú

TPHCM

Bệnh viện quận Tân Bình

Bệnh viện đa khoa Tân Bình

TPHCM

Bệnh viện quận Phú Nhuận

Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận

TPHCM

Bệnh viện quận Gò Vấp

Bệnh viện đa khoa Gò Vấp

TPHCM

Bệnh viện quận Bình Thạnh

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh

TPHCM

Bệnh viện quận Bình Tân

Bệnh viện đa khoa Bình Tân

TPHCM

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Bệnh viện đa khoa Nhà Bè

TPHCM

Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi

TPHCM

Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh

Bình Dương

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương

Bình Dương

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu

Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa



UBND TP HCM giao Sở Y tế TP có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện này theo nguyên tắc nguyên trạng.

Đồng thời ban hành quy định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Bệnh viện quận 11 đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng/Ảnh medinet.hochiminhcity.gov.vn

Trước đó vào giữa tháng 7/2025, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở Y tế khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Y tế TP HCM, việc đổi tên là cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương và Thành ủy TP HCM về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện quận 1 sẽ đổi thành Bệnh viện đa khoa Tân Định. Ảnh: BVQ1.

Sau khi đơn vị hành chính cấp quận, huyện kết thúc hoạt động theo quy định tại Kết luận 137 của Bộ Chính trị, các bệnh viện quận, huyện sẽ không còn mang tên đơn vị hành chính cũ mà được điều chỉnh tên gọi mới, phù hợp với địa danh, đặc trưng lịch sử - văn hóa hoặc vị trí địa lý.

Cũng trong ngày 9/8, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức tập huấn về quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh sau khi hợp nhất.