Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

26 bệnh viện ở TP HCM đổi tên sau sáp nhập

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

- Bình Nguyên (Tổng hợp)

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP HCM mới. Trong đó, khu vực TP HCM (cũ) có 17 bệnh viện, Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

Tên 26 bệnh viện sau khi đổi:

Khu vực Tên cũ Tên mới
TPHCM Bệnh viện Quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định
TPHCM
 Bệnh viện Quận 4
 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
TPHCM
 Bệnh viện Quận 6
 Bệnh viện đa khoa Bình Phú
TPHCM
 Bệnh viện Quận 7
 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
TPHCM
 Bệnh viện Quận 8
 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
TPHCM
 Bệnh viện Quận 11
 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
TPHCM
 Bệnh viện Quận 12
 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
TPHCM
 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
TPHCM
 Bệnh viện quận Tân Phú
 Bệnh viện đa khoa Tân Phú
TPHCM
 Bệnh viện quận Tân Bình
 Bệnh viện đa khoa Tân Bình
TPHCM
 Bệnh viện quận Phú Nhuận
 Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận
TPHCM
 Bệnh viện quận Gò Vấp
 Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
TPHCM
 Bệnh viện quận Bình Thạnh
 Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
TPHCM
 Bệnh viện quận Bình Tân
 Bệnh viện đa khoa Bình Tân
TPHCM
 Bệnh viện huyện Nhà Bè
 Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
TPHCM
 Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi
TPHCM
 Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh
Bình Dương
 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
Bình Dương
 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Khu vực TP HCM (cũ) có 17 bệnh viện, Bình Dương (cũ) có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 6 bệnh viện.

UBND TP HCM giao Sở Y tế TP có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện này theo nguyên tắc nguyên trạng.

Đồng thời ban hành quy định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Bệnh viện quận 11 đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng/Ảnh medinet.hochiminhcity.gov.vn

Trước đó vào giữa tháng 7/2025, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở Y tế khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Y tế TP HCM, việc đổi tên là cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương và Thành ủy TP HCM về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện quận 1 sẽ đổi thành Bệnh viện đa khoa Tân Định. Ảnh: BVQ1.

Bệnh viện quận 1 sẽ đổi thành Bệnh viện đa khoa Tân Định. Ảnh: BVQ1.

Sau khi đơn vị hành chính cấp quận, huyện kết thúc hoạt động theo quy định tại Kết luận 137 của Bộ Chính trị, các bệnh viện quận, huyện sẽ không còn mang tên đơn vị hành chính cũ mà được điều chỉnh tên gọi mới, phù hợp với địa danh, đặc trưng lịch sử - văn hóa hoặc vị trí địa lý.

Cũng trong ngày 9/8, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức tập huấn về quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh sau khi hợp nhất.

#26 bệnh viện #TP HCM đổi tên #sau sáp nhập

Bài liên quan

Xã hội

Tên 29 tỉnh được lưu giữ bằng tên phường thế nào?

Nhiều phường của 23 tỉnh, thành mới mang tên các tỉnh cũ. Bên cạnh đó cũng có nhiều tên tỉnh cũ không được lưu giữ thành tên phường như: Quảng Nam, Đắk Nông...

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, cả nước có 34 tỉnh, thành; giảm 29 tỉnh so với trước.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, 23 tỉnh, thành mới được hình thành sau sáp nhập có một số phường mang tên của phần lớn tên tỉnh cũ trước sáp nhập.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ 4 bác sĩ "chạy"chứng chỉ hành nghề

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phản hồi thông tin liên quan đến vụ việc 4 bác sĩ chi tiền để cấp chứng chỉ hành nghề y, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình cấp chứng chỉ, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng tư vấn. Tuy nhiên, các nội dung thực hành và giấy xác nhận thực hành là do các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp và chịu trách nhiệm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống một phụ nữ mang thai 12 tuần bị vỡ tử cung nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM vừa cứu sống kịp thời một sản phụ bị vỡ tử cung hiếm gặp ở tuần thai thứ 12, đe dọa tính mạng.

Ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu sống một thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung khi thai mới 12 tuần tuổi.

Bệnh nhân N.T.T.T, 38 tuổi, đã từng sinh ba con, lần gần nhất cách đây 20 tháng. Trước đó, chị từng được bác sĩ khuyến cáo không nên mang thai nữa do có tiền sử sinh khó và tổn thương tử cung.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới