Bộ trưởng Kim Sơn nhắn gửi nhà giáo, hãy xứng đáng với nghề cao quý

Ngày 17/11, tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030).

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Lễ Kỷ niệm.

Nhiều thành tựu, bước tiến nổi bật

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong 5 năm qua, ở bậc học phổ thông, ngành giáo dục đã hoàn tất triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học, tạo ra những chuyển biến rõ rệt.

Thành tích thi học sinh giỏi, đặc biệt tại các kỳ thi Olympic quốc tế, tiếp tục được duy trì trong nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất thế giới, khẳng định nỗ lực của toàn ngành và năng lực của học sinh Việt Nam.

Ở lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều trường đã xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín, một số ngành và cơ sở đào tạo nằm trong top 150 châu Á. Các chương trình đào tạo mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật mũi nhọn, được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Giáo dục nghề nghiệp cũng ghi nhận bước tiến quan trọng khi ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới thông qua việc tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN và thế giới với quy mô và kết quả ngày càng cao.

Để có được thành tựu đó trong suốt 80 năm qua, ngành Giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của toàn dân và được định hướng là đột phá chiến lược, quốc sách hàng đầu với nhiệm vụ quan trọng là phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho phát triển đất nước.

“Đội ngũ nhà giáo đã yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn. Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Nhà giáo cần phấn đấu xứng đáng với nghề cao quý

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ Ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

Các thầy cô tham dự Lễ Kỷ niệm.

Năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Với việc ban hành Luật Nhà giáo, việc để cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa. Đây là vinh dự là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Nói về sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến của xã hội dành cho nghề giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm sứ mệnh, vai trò nghề giáo, làm sao cho xứng đáng với sự tôn vinh đó.

“Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng.

Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục. Đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đã nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó.

Kính mong các nhà giáo luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống riêng, với nghề nghiệp, hạnh phúc với mỗi trang giáo án, với từng giờ lên lớp và hạnh phúc mỗi phút giây cùng học trò”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.