Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng?

Trước các ý kiến xung quanh ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp với điều kiện hiện nay.

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, gồm: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

ĐỀ XUẤT NGƯỠNG CHỊU THUẾ Ở MỨC 3 TỶ ĐỒNG/NĂM

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) tán thành việc dự thảo giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành, phù hợp với thực tiễn khi quy mô khu vực này rất đa dạng.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh.

Dẫn chứng thực tế, ông cho biết cùng là hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng mức doanh thu có thể chênh lệch lớn giữa các quán nhỏ trong khu dân cư và các chuỗi cửa hàng tại đô thị. Nếu quy định cứng trong luật sẽ khó theo kịp biến động giá cả, lạm phát và thay đổi hành vi tiêu dùng.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo chưa làm rõ phương án điều chỉnh cụ thể. Từ đó, ông đề xuất xác định ngưỡng chịu thuế ở mức 3 tỷ đồng/năm.

Theo đại biểu, mức doanh thu này tương đương khoảng 250 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các chi phí như mặt bằng, lãi vay, nhân công, lợi nhuận còn khoảng 10%, tức khoảng 20 triệu đồng. Với một hộ gia đình có hai con, mức thu nhập này vẫn thấp, chưa tạo dư địa tích lũy.

Đại biểu lưu ý, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng miễn thuế nếu thiếu khung định hướng trong luật có thể gây tâm lý thiếu ổn định cho người nộp thuế, nhất là hộ kinh doanh nhỏ.

Vì vậy, ông đề nghị cân nhắc hai phương án: quy định khung ngưỡng trong luật (gồm mức tối thiểu và tối đa) để bảo đảm ổn định; hoặc xác lập các nguyên tắc rõ ràng, gắn với các chỉ số như thu nhập bình quân đầu người, mức sống dân cư, chỉ số giá tiêu dùng, làm cơ sở để Chính phủ điều chỉnh minh bạch, có thể dự báo.

Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) cho rằng dự thảo mới dừng ở tiêu chí định tính khi xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế. Theo đại biểu, cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thu nhập bình quân đầu người, mức lương cơ sở.

Việc quy định rõ các căn cứ sẽ nâng cao tính minh bạch, đồng thời giúp người dân và doanh nghiệp chủ động trong lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu Thạch Phước Bình.

Đại biểu cũng đề nghị quy định chu kỳ rà soát, điều chỉnh ngưỡng doanh thu, có thể theo định kỳ hai năm hoặc khi các chỉ số kinh tế biến động vượt ngưỡng nhất định, tránh để chính sách lạc hậu so với thực tiễn.

Bên cạnh đó, để đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ, đại biểu kiến nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với cùng quy mô kinh doanh. Cách tiếp cận này sẽ giúp người nộp thuế dễ xác định nghĩa vụ, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.

NGƯỠNG 1 TỶ ĐỒNG/NĂM LÀ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Tại nghị trường, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đồng tình với phương án nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở để hạn chế tình trạng kê khai không đúng, bảo đảm công bằng và minh bạch trong thực thi chính sách.

Tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến đại biểu, soạn thảo dự thảo nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bảo đảm ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để sớm đưa vào thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Về mức ngưỡng doanh thu được miễn thuế mà nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng khẳng định cơ quan soạn thảo đã cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, tính toán đầy đủ tác động đến thu ngân sách và đối tượng nộp thuế.

Cơ quan soạn thảo đánh giá ngưỡng 1 tỷ đồng/năm là phù hợp với điều kiện hiện nay và dự thảo Luật cũng tiếp thu theo hướng giao Chính phủ quy định mức cụ thể, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế – xã hội, bảo đảm nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

"Mức 1 tỷ đồng này đã gấp đôi ngưỡng hiện hành, với tổng tác động giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, đối với hộ và cá nhân kinh doanh, mức miễn đến 1 tỷ đồng làm giảm thu khoảng 4.800 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp nhỏ, (khoảng 256.000 doanh nghiệp), mức giảm thu ngân sách khoảng 2.100 tỷ đồng", Bộ trưởng phân tích.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo dự thảo, trên cơ sở đánh giá tác động, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng mức doanh thu năm không phải nộp thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm.

Mức này cũng thống nhất với quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Ngoài ra, ngưỡng thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ là 1 tỷ đồng/năm, qua đó đảm bảo công bằng trong chính sách, giúp cho người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.