Bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho phát triển KHCN

Nghị quyết nêu rõ việc bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030 với tuyệt đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Quốc hội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước khoảng 16,4 triệu tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước trong cùng giai đoạn khoảng 21,2 triệu tỷ đồng, trong đó bố trí chi đầu tư phát triển khoảng 8,51 triệu tỷ đồng.

Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 40% tổng chi ngân sách Nhà nước; tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 51-52% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển; 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề…

Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2026-2030 khoảng 6,497 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của chính quyền địa phương giai đoạn 2026-2030 khoảng 622 nghìn tỷ đồng.

Về định hướng công tác tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, Quốc hội yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030; thực hiện đánh giá hằng năm và giữa kỳ, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách Nhà nước khi có biến động lớn, phù hợp thực tế.

Quốc hội giao Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực để mọi thành phần kinh tế đầu tư vốn cho phát triển kinh tế - xã hội; lấy kết quả, hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách Nhà nước làm thước đo, đánh giá hằng năm và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, Chính phủ cần nâng cao hiệu quả chi tiêu công gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư công, phân bổ vốn trọng tâm, trọng điểm; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật…

Nêu 13 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn thiện đồng bộ thể chế, đổi mới quản lý, điều hành.

Trong đó tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, phí, lệ phí; có chính sách tạo nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...

Cùng đó, Quốc hội giao hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, hệ thống, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với thực tế bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cần tăng mức độ tự chủ, thúc đẩy xã hội hóa đối với các dịch vụ công có khả năng thu.

Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trong những ngành, lĩnh vực phù hợp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng tài sản công, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực.

Quốc hội cũng đề nghị siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, Quốc hội đề nghị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có các vi phạm theo quy định của pháp luật.