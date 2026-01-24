Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê lúc bụng đói?

Uống cà phê khi bụng rỗng có thể an toàn với nhiều người, nhưng cũng dễ gây ợ nóng, lo âu, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng nội tiết ở một số trường hợp.