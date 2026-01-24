Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê lúc bụng đói?

Hà Nội

Sống Khỏe

Uống cà phê khi bụng rỗng có thể an toàn với nhiều người, nhưng cũng dễ gây ợ nóng, lo âu, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng nội tiết ở một số trường hợp.

Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới nhờ khả năng giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung và cải thiện hiệu suất làm việc. Với nhiều người, một tách cà phê vào buổi sáng là thói quen khó bỏ, thậm chí được uống ngay khi vừa thức dậy, trước cả bữa ăn đầu ngày.
Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc uống cà phê khi bụng rỗng. Trong một số trường hợp, thói quen này có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đối với hệ tiêu hóa, thần kinh và nội tiết.
Một trong những tác động dễ gặp nhất là tình trạng tăng tiết axit dạ dày. Cà phê vốn có tính axit và có khả năng kích thích dạ dày sản sinh nhiều dịch vị hơn. Khi uống lúc bụng đói, lượng axit này không có thức ăn để trung hòa, dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Axit dư thừa có thể trào ngược lên thực quản, tạo cảm giác nóng rát vùng ngực, còn gọi là ợ nóng hoặc trào ngược axit.
Bên cạnh đó, caffeine còn làm giãn cơ thắt thực quản dưới "van" ngăn cách giữa dạ dày và thực quản khiến axit dễ trào ngược hơn. Những người có tiền sử ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc hội chứng ruột kích thích thường nhạy cảm hơn với tình trạng này, dù hiện chưa có bằng chứng khẳng định uống cà phê lúc đói là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.
Một số nghiên cứu cho thấy cà phê rang nhạt kích thích tiết axit mạnh hơn cà phê rang đậm, vì vậy việc lựa chọn loại cà phê phù hợp và ăn nhẹ trước khi uống có thể giúp giảm khó chịu.
Ngoài ảnh hưởng đến dạ dày, uống cà phê khi bụng đói còn khiến caffeine được hấp thụ nhanh hơn. Khi không có thức ăn trong dạ dày, caffeine đi vào máu với tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xuất hiện các triệu chứng như bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh, đau đầu hoặc tăng huyết áp, đặc biệt ở những người nhạy cảm với chất kích thích.
Việc uống cà phê kèm theo bữa ăn hoặc sau khi ăn giúp làm chậm quá trình hấp thụ caffeine, từ đó giảm bớt các tác dụng phụ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4–5 tách cà phê, và cần lưu ý rằng tác dụng của caffeine có thể kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu dùng không đúng thời điểm.
Hệ tiêu hóa cũng là cơ quan dễ bị tác động khi uống cà phê lúc đói. Nhiều người gặp cảm giác đầy hơi, co thắt dạ dày, buồn nôn, ợ nóng hoặc thậm chí tiêu chảy sau khi uống. Cà phê có thể kích thích nhu động ruột, khiến một số người có nhu cầu đi vệ sinh nhanh hơn bình thường. Tình trạng này thường rõ rệt hơn ở những người mắc hội chứng ruột kích thích, vốn có đường tiêu hóa nhạy cảm và dễ phản ứng với caffeine.
Không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa và thần kinh, caffeine còn tác động đến nội tiết tố. Khi vào cơ thể, caffeine kích thích giải phóng cortisol – hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng, điều hòa huyết áp và quá trình trao đổi chất. Uống cà phê khi bụng đói, đặc biệt vào buổi sáng, có thể làm nồng độ cortisol tăng cao hơn. Cortisol tăng kéo dài có thể liên quan đến cảm giác lo âu, dễ cáu gắt và rối loạn giấc ngủ, dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy mức tăng cortisol do cà phê gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt nếu uống cùng bữa ăn, song việc uống khi bụng đói không trực tiếp ảnh hưởng đến hấp thu dưỡng chất do không có thức ăn trong dạ dày.
Cà phê vẫn là thức uống mang lại nhiều lợi ích nếu được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm. Thay vì uống ngay khi vừa thức dậy, các chuyên gia khuyên nên lót dạ bằng một bữa ăn nhẹ như bánh mì, yến mạch hoặc trái cây trước khi uống cà phê. Việc lắng nghe phản ứng của cơ thể và điều chỉnh thói quen sẽ giúp bạn tận hưởng hương vị cà phê quen thuộc một cách dễ chịu, an toàn và có lợi hơn cho sức khỏe.
Vân Giang (Tổng hợp)
