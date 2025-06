Bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới có gì khác?

Hỏi: Tôi nghe nói từ 1/6 thi lý thuyết lái xe sẽ dùng 600 câu hỏi mới. Tôi thi trượt phần lý thuyết chuẩn bị thi lại thì có phải theo bộ câu hỏi mới không? Câu hỏi mới có gì khác?

Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội)

Trả lời: Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (thuộc Bộ Công an), bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới, với 600 câu hỏi sẽ được áp dụng từ ngày 1/6.

So với bộ đề trước đây, số lượng câu hỏi vẫn giữ nguyên, nhưng nhiều câu hỏi được sửa đổi, bổ sung. Việc này nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Về cơ bản, các quy tắc chính khi tham gia giao thông vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, quá trình học sẽ không gây khó khăn cho học viên.

Về nội dung cụ thể, bộ câu hỏi được chia thành 6 chương, bao quát toàn diện các nội dung cần thiết cho người học và thi sát hạch.

Tổng cộng bộ đề có 600 câu hỏi, trong đó 180 câu về quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 25 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 58 câu về kỹ thuật lái xe; 37 câu liên quan đến cấu tạo và sửa chữa phương tiện; 185 câu về hệ thống báo hiệu đường bộ; 115 câu liên quan đến giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

So với bộ đề cũ, bộ đề mới không còn chương "nghiệp vụ vận tải". Những tài xế muốn điều khiển xe kinh doanh vận tải hiện nay sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ riêng để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Số lượng câu hỏi sử dụng cho từng hạng lái xe cũng đã thay đổi so với trước đây, bởi các hạng giấy phép đã thay đổi.

Theo đó, giấy phép lái xe (GPLX) hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (kéo rơ-moóc) sẽ sử dụng cả 600 câu, trong đó có 60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng hay còn gọi là điểm liệt. GPLX hạng B1 là 300 câu, 30 câu điểm liệt.

GPLX hạng A1, A là 250 câu, 20 câu điểm liệt.

Mỗi câu hỏi chỉ một đáp án. Với câu điểm liệt, chỉ cần sai một câu trong nhóm này, học viên sẽ bị trượt phần lý thuyết.

Điểm mới đáng chú ý trong bộ đề lần này là lần đầu tiên đưa vào nội dung liên quan đến ô tô điện - loại phương tiện đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Các câu hỏi tập trung vào nguyên tắc vận hành và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe điện.

Những người được đào tạo trước ngày 1/1/2025 (thi để cấp mới giấy phép lái xe, vắng mặt trong buổi thi hoặc trượt các kỳ thi sát hạch) sẽ được sát hạch theo bộ câu hỏi cũ. Việc này được áp dụng đến trước ngày 1/9.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội)