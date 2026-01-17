BMW bán xe sang chạy nhất thế giới năm 2025, bỏ xa Mercedes-Benz và Audi

Bất chấp thị trường ôtô toàn cầu biến động và nhu cầu suy yếu tại nhiều khu vực lớn, BMW vẫn khép lại năm 2025 với vị thế hãng xe sang bán chạy nhất thế giới.

Video: Giới thiệu mẫu xe sang Bmw 7 series 2026.

Theo số liệu bán hàng toàn cầu, BMW giao tổng cộng 2.169.761 xe trong năm 2025 (chưa bao gồm MINI và Rolls-Royce), giảm nhẹ 1,4% so với năm 2024. Tuy nhiên, mức sụt giảm này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ đồng hương, giúp hãng xe xứ Bavaria tiếp tục duy trì ngôi đầu và thậm chí còn nới rộng khoảng cách trong cuộc đua xe sang.

Ở phía sau, Mercedes-Benz ghi nhận một năm đầy thách thức khi doanh số toàn cầu chỉ đạt 1.800.800 xe, giảm tới 9% so với cùng kỳ. Khoảng cách giữa BMW và Mercedes-Benz vì thế đã bị kéo giãn lên gần 369.000 xe, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về sức cạnh tranh và độ ổn định danh mục sản phẩm. Audi cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, khi bàn giao 1.623.551 xe trong năm 2025, giảm 2,9% và tiếp tục đứng thứ ba trong nhóm xe sang Đức.

Không chỉ dẫn đầu về tổng doanh số, BMW còn ghi điểm mạnh ở các phân khúc chiến lược. Bộ phận BMW M lập kỷ lục năm thứ 14 liên tiếp với 213.457 xe bán ra, tăng 3,3% so với năm 2024, bỏ xa Mercedes-AMG dù thương hiệu hiệu năng cao của Mercedes cũng tăng trưởng 7%, đạt khoảng 145.000 xe. Audi Sport lại đi theo chiều ngược lại khi doanh số các mẫu RS giảm 13%, còn khoảng 36.000 xe.

Ở mảng xe điện, BMW tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt so với hai đối thủ Đức. Trong khi Mercedes-Benz bán được 168.800 xe điện, giảm 9%, và Audi đạt hơn 223.000 xe với mức tăng 13%, thì BMW Group đã giao tổng cộng 442.072 xe không sử dụng động cơ đốt trong. Riêng thương hiệu BMW đóng góp hơn 330.000 xe điện, còn MINI lập kỷ lục mới với 105.535 xe EV, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược điện hóa dài hạn.

Tại thị trường Mỹ, BMW tiếp tục áp đảo với năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục doanh số, đạt 388.897 xe trong năm 2025, tăng 4,7%. Mercedes-Benz chỉ bán được 303.200 xe du lịch, tăng nhẹ 1%, qua đó để BMW bỏ xa hơn 85.000 xe. Đáng chú ý, Lexus đã vượt Mercedes-Benz để vươn lên vị trí thứ hai tại Mỹ với 370.260 xe, đẩy thương hiệu ngôi sao ba cánh xuống hạng ba.

Ngược lại, tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc cả ba thương hiệu xe sang Đức đều chịu áp lực nặng nề trước sự trỗi dậy của các hãng nội địa. Doanh số BMW (bao gồm MINI) giảm 12,5%, Audi giảm 5%, còn Mercedes-Benz sụt tới 19%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường này.

Dù doanh số BMW năm 2025 giảm nhẹ, kết quả này vẫn đủ để hãng giữ chắc ngôi vương xe sang toàn cầu năm thứ sáu liên tiếp.

Bước sang năm 2026, BMW và Mercedes-Benz đều chuẩn bị tung ra các bản nâng cấp quan trọng cho 7 Series và S-Class, hứa hẹn làm nóng thêm cuộc đua hình ảnh và công nghệ. Dù doanh số BMW năm 2025 giảm nhẹ, kết quả này vẫn đủ để hãng giữ chắc ngôi vương xe sang toàn cầu năm thứ sáu liên tiếp. Trong bối cảnh các đối thủ gặp nhiều khó khăn hơn tại cả Mỹ lẫn Trung Quốc, danh hiệu “hãng xe sang bán chạy nhất thế giới” tiếp tục là lợi thế lớn giúp BMW duy trì sức hút và vị thế trên