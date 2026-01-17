Hà Nội

Xe

BMW bán xe sang chạy nhất thế giới năm 2025, bỏ xa Mercedes-Benz và Audi

Bất chấp thị trường ôtô toàn cầu biến động và nhu cầu suy yếu tại nhiều khu vực lớn, BMW vẫn khép lại năm 2025 với vị thế hãng xe sang bán chạy nhất thế giới.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe sang Bmw 7 series 2026.

Theo số liệu bán hàng toàn cầu, BMW giao tổng cộng 2.169.761 xe trong năm 2025 (chưa bao gồm MINI và Rolls-Royce), giảm nhẹ 1,4% so với năm 2024. Tuy nhiên, mức sụt giảm này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ đồng hương, giúp hãng xe xứ Bavaria tiếp tục duy trì ngôi đầu và thậm chí còn nới rộng khoảng cách trong cuộc đua xe sang.

Ở phía sau, Mercedes-Benz ghi nhận một năm đầy thách thức khi doanh số toàn cầu chỉ đạt 1.800.800 xe, giảm tới 9% so với cùng kỳ. Khoảng cách giữa BMW và Mercedes-Benz vì thế đã bị kéo giãn lên gần 369.000 xe, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về sức cạnh tranh và độ ổn định danh mục sản phẩm. Audi cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, khi bàn giao 1.623.551 xe trong năm 2025, giảm 2,9% và tiếp tục đứng thứ ba trong nhóm xe sang Đức.

1-6189.jpg
BMW bán xe sang chạy nhất thế giới năm 2025, bó xa Mercedes-Benz và Audi.

Không chỉ dẫn đầu về tổng doanh số, BMW còn ghi điểm mạnh ở các phân khúc chiến lược. Bộ phận BMW M lập kỷ lục năm thứ 14 liên tiếp với 213.457 xe bán ra, tăng 3,3% so với năm 2024, bỏ xa Mercedes-AMG dù thương hiệu hiệu năng cao của Mercedes cũng tăng trưởng 7%, đạt khoảng 145.000 xe. Audi Sport lại đi theo chiều ngược lại khi doanh số các mẫu RS giảm 13%, còn khoảng 36.000 xe.

Ở mảng xe điện, BMW tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt so với hai đối thủ Đức. Trong khi Mercedes-Benz bán được 168.800 xe điện, giảm 9%, và Audi đạt hơn 223.000 xe với mức tăng 13%, thì BMW Group đã giao tổng cộng 442.072 xe không sử dụng động cơ đốt trong. Riêng thương hiệu BMW đóng góp hơn 330.000 xe điện, còn MINI lập kỷ lục mới với 105.535 xe EV, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược điện hóa dài hạn.

3-8398.jpg
Ở mảng xe điện, BMW tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt so với hai đối thủ Đức.

Tại thị trường Mỹ, BMW tiếp tục áp đảo với năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục doanh số, đạt 388.897 xe trong năm 2025, tăng 4,7%. Mercedes-Benz chỉ bán được 303.200 xe du lịch, tăng nhẹ 1%, qua đó để BMW bỏ xa hơn 85.000 xe. Đáng chú ý, Lexus đã vượt Mercedes-Benz để vươn lên vị trí thứ hai tại Mỹ với 370.260 xe, đẩy thương hiệu ngôi sao ba cánh xuống hạng ba.

Ngược lại, tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc cả ba thương hiệu xe sang Đức đều chịu áp lực nặng nề trước sự trỗi dậy của các hãng nội địa. Doanh số BMW (bao gồm MINI) giảm 12,5%, Audi giảm 5%, còn Mercedes-Benz sụt tới 19%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường này.

4-6780.jpg
Dù doanh số BMW năm 2025 giảm nhẹ, kết quả này vẫn đủ để hãng giữ chắc ngôi vương xe sang toàn cầu năm thứ sáu liên tiếp.

Bước sang năm 2026, BMW và Mercedes-Benz đều chuẩn bị tung ra các bản nâng cấp quan trọng cho 7 Series và S-Class, hứa hẹn làm nóng thêm cuộc đua hình ảnh và công nghệ. Dù doanh số BMW năm 2025 giảm nhẹ, kết quả này vẫn đủ để hãng giữ chắc ngôi vương xe sang toàn cầu năm thứ sáu liên tiếp. Trong bối cảnh các đối thủ gặp nhiều khó khăn hơn tại cả Mỹ lẫn Trung Quốc, danh hiệu “hãng xe sang bán chạy nhất thế giới” tiếp tục là lợi thế lớn giúp BMW duy trì sức hút và vị thế trên

Xe

BMW ra mắt iX3 chạy điện hoàn toàn mới với trợ lý ảo Alexa+

BMW đã mang iX3 mới đến Las Vegas để lần đầu tiên giới thiệu công nghệ tiên tiến của mình. Xe được trang bị trợ lý cá nhân BMW Intelligent Personal Assistant.

10-8428.jpg
BMW iX3 hoàn toàn mới là tâm điểm tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2026 ở Las Vegas. Một năm sau khi ra mắt hệ thống BMW Panoramic iDrive với hệ điều hành BMW Operating System X, BMW lại có một át chủ bài mới, đó là trợ lý cá nhân thông minh BMW Intelligent Personal Assistant Amazon Alexa + thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
11-93.jpg
Hệ thống này sẽ cho phép tương tác trực quan và thông minh giữa hành khách và phương tiện. Lần đầu tiên, những người trên xe có thể đặt nhiều câu hỏi trong cùng một câu, liên quan đến các tính năng của xe hoặc các chủ đề kiến ​​thức chung. Công nghệ mô hình ngôn ngữ Lớn (LLM) là một trí tuệ nhân tạo tạo sinh có khả năng tự đưa ra câu trả lời.
Xem chi tiết

Xe

"Tóm gọn" BMW M4 từ 5,6 tỷ đầu tiên về Việt Nam của đại gia Đà Nẵng

Chiếc xe thể thao BMW M4 Competition đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản facelift LCI, được sơn màu vàng Sao Paolo Yellow và nhiều "option" đáng giá.

1-3696.jpg
THACO BMW hiện đã nhận cọc cho các dòng xe hiệu năng cao M3 và M4 từ năm 2024. Tuy nhiên do đây là dòng xe "hot" trên thế giới và còn được cá nhân hoá thêm bởi chủ nhân, phải tới nay chiếc BMW M4 chính hãng đầu tiên mới về Việt Nam.
2-6779.jpg
Đây là phiên bản cao cấp BMW M4 Competition dẫn động cầu sau, vừa được giao tới tay chủ nhân tại Đà Nẵng vào những ngày đầu năm 2026 này. Chiếc BMW M4 Competition đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản facelift LCI, được sơn màu vàng Sao Paolo Yellow và nhiều "option" đáng giá.
Xem chi tiết

Xe

BMW iX3 mới ra mắt tại CES 2026 - mở ra kỷ nguyên mới cho ôtô điện

Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.

11-4653.jpg
Tại triển lãm Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) đang diễn ra tại Mỹ, BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn trình làng một tầm nhìn hoàn toàn khác về tương lai của ô tô. Nhân vật trung tâm của gian hàng BMW năm nay là BMW iX3 thế hệ mới.
1-2934.jpg
Mẫu xe SUV điện iX3 đầu tiên được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, nơi công nghệ, phần mềm và trải nghiệm người dùng được đặt ngang hàng với hiệu năng cơ khí. Nó không đơn thuần là bản kế nhiệm của iX3 hiện tại, mà được xem như “mẫu xe mở màn” cho kỷ nguyên Neue Klasse.
Xem chi tiết

