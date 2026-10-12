BMS nhận đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT

Ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương xin rời HĐQT Chứng khoán Bảo Minh vì lý do cá nhân, giữa lúc công ty chuẩn bị niêm yết trên HOSE.

Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã BMS) cho biết đã nhận đơn xin từ nhiệm của ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương. Đơn được gửi tới HĐQT ngày 9/10; cả hai nêu lý do cá nhân và cho biết không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2023–2028.

Ông Phan Tấn Thư hiện đồng thời là Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc BMS. Sinh năm 1983, ông có bằng Cử nhân Kinh tế, từng làm việc tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã HVN) và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) trước khi đảm nhiệm các vị trí tại BMS. Ông tham gia HĐQT công ty từ tháng 10/2021. Bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT vào cuối tháng 4/2025.

Bộ máy quản trị và điều hành có biến động

Sau khi hai thành viên trên nộp đơn, HĐQT BMS còn bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức Chủ tịch, ông Thiều Hữu Chung là Phó Chủ tịch thường trực và ông Trần Ngô Phúc Bảo đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Trước đó, doanh nghiệp đã có thay đổi ở ban điều hành. Bà Trịnh Thị Thu Hương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực, bắt đầu từ ngày 17/9/2026.

Kế hoạch niêm yết hơn 215 triệu cổ phiếu trên HOSE

Cuối tháng 8/2026, HĐQT BMS thông qua việc đăng ký niêm yết hơn 215 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh nửa đầu năm và đang có những thay đổi về nhân sự quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Bảo Minh đạt gần 237 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế khoảng 111 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm 2026 đạt tổng doanh thu 797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, BMS hoàn thành gần 30% kế hoạch doanh thu và hơn 53% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức gần 280 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu BMS có giá 11.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 2.539 tỷ đồng.