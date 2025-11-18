Binh sĩ Thụy Điển được trang bị vòng theo dõi hiệu suất cá nhân

Quân đội Thụy Điển đang thử nghiệm vòng theo dõi thông minh nhằm đánh giá thể lực của quân nhân trong môi trường khắc nghiệt.

Công ty khởi nghiệp Agate Sensors của Phần Lan đã nhận được hợp đồng đổi mới từ Thụy Điển để thử nghiệm công nghệ đeo được nhằm theo dõi hiệu suất của các quân nhân trong môi trường quốc phòng khắc nghiệt.

Các cảm biến quang học của công ty thu thập dữ liệu thời gian thực về phản ứng vật lý và căng thẳng tình huống để hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động có rủi ro cao.

Các quân nhân Thụy Điển sẽ đeo một thiết bị giám sát hiệu suất con người.

Theo chương trình Quản lý trang thiết bị quốc phòng Thụy Điển, công ty sẽ làm việc với các chuyên gia quốc phòng và công nghiệp trong một dự án chứng minh khái niệm kéo dài đến tháng 3 năm 2026, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Agate Sensors trong lĩnh vực quốc phòng.

Mikael Westerlund , Giám đốc kinh doanh tại Agate Sensors cho biết: "Đây không phải là một bước tiến gia tăng mà là một năng lực mới giúp thay đổi cách lực lượng quốc phòng có thể hiểu, dự đoán và tối ưu hóa hiệu suất của con người".

Nỗ lực thử nghiệm sẽ bao gồm xác nhận kỹ thuật và trình diễn chung. Sự kiện này cũng bao gồm các bài thuyết trình diễn ra trong tháng này tại Purple NECtar 2025, một sự kiện đổi mới do Bộ Quốc phòng Hà Lan tổ chức tại Hà Lan, và tại Defence Innovation Paris ở Pháp.

Thiết bị có thể theo dõi hàng trăm chỉ số sinh hóa khác nhau để theo dõi thể chất lẫn tâm lý chiến đấu. Ảnh: Agate Tec.

Cảm biến siêu quang phổ Agate Sensors đã phát triển công nghệ quang học siêu phổ gọi là Quang phổ đồ siêu phổ (HPPG), được thiết kế để đo những thay đổi sinh lý nhỏ một cách chính xác.

Theo công ty, trong khi cảm biến đồng hồ thông minh hoặc máy theo dõi sức khỏe tiêu chuẩn chỉ sử dụng một vài bước sóng ánh sáng để theo dõi nhịp tim và lưu lượng máu, HPPG thu thập dữ liệu trên hàng trăm bước sóng.

Phạm vi rộng hơn này cho phép phát hiện những thay đổi về mặt sinh hóa và chuyển hóa. Hệ thống này tích hợp khả năng của máy quang phổ trong phòng thí nghiệm vào một con chip nhỏ, đủ nhỏ để tích hợp vào các thiết bị đeo được.

Tính năng này cho phép theo dõi liên tục tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và áp lực về thể chất trước khi chúng trở nên rõ ràng hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất.

Về lâu dài, phương pháp cảm biến tương tự cũng có thể được áp dụng cho các công nghệ quốc phòng khác, bao gồm quang học vũ khí, hệ thống máy bay không người lái và nền tảng tự động.