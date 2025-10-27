Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự đồ sộ như lâu đài của nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Bất động sản

Biệt thự đồ sộ như lâu đài của nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Biệt thự nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu ở Đồng Nai khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự bề thế không khác một tòa lâu đài. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu và thiếu gia Nguyễn Ngọc Phát đã diễn ra tại TP HCM. Chồng Á hậu Quỳnh Châu sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ảnh: Người lao động
Mới đây, đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu và thiếu gia Nguyễn Ngọc Phát đã diễn ra tại TP HCM. Chồng Á hậu Quỳnh Châu sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ảnh: Người lao động
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xứng đôi, những hình ảnh về không gian biệt thự của gia đình chú rể ở Đồng Nai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ảnh: Facebook
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xứng đôi, những hình ảnh về không gian biệt thự của gia đình chú rể ở Đồng Nai thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ảnh: Facebook
Biệt thự nhà chồng Quỳnh Châu mang kiến trúc tân cổ điển châu Âu, sang trọng và bề thế. Ảnh: Facebook
Biệt thự nhà chồng Quỳnh Châu mang kiến trúc tân cổ điển châu Âu, sang trọng và bề thế. Ảnh: Facebook
Biệt thự nhà chồng Quỳnh Châu mang kiến trúc tân cổ điển châu Âu, sang trọng và bề thế. Ảnh: Facebook
Biệt thự nhà chồng Quỳnh Châu mang kiến trúc tân cổ điển châu Âu, sang trọng và bề thế. Ảnh: Facebook
Trong ngày cưới, cánh cổng lớn nhà chú rể cao tới hơn 5m, được kết hoa theo tone màu cổ tích. Ảnh: Facebook
Trong ngày cưới, cánh cổng lớn nhà chú rể cao tới hơn 5m, được kết hoa theo tone màu cổ tích. Ảnh: Facebook
Màu hoa, lá chủ yếu mang sắc xanh, nâu, cam. Ảnh: Facebook
Màu hoa, lá chủ yếu mang sắc xanh, nâu, cam. Ảnh: Facebook
Toàn bộ không gian được đầu tư lên tới 50.000 bông hoa hồng tươi, 2.500 bông hoa cẩm tú cầu nhập khẩu. Ảnh: Facebook
Toàn bộ không gian được đầu tư lên tới 50.000 bông hoa hồng tươi, 2.500 bông hoa cẩm tú cầu nhập khẩu. Ảnh: Facebook
Bậc thềm để bước vào sảnh chính được trang hoàng, đính kết bằng hoa tươi cầu kỳ, hoành tráng. Ảnh: Facebook
Bậc thềm để bước vào sảnh chính được trang hoàng, đính kết bằng hoa tươi cầu kỳ, hoành tráng. Ảnh: Facebook
Phòng khách sắp xếp thành khu vực tiệc sang trọng với bàn dài phủ khăn trắng, điểm xuyết tông xanh bơ dịu mắt. Ảnh: Facebook
Phòng khách sắp xếp thành khu vực tiệc sang trọng với bàn dài phủ khăn trắng, điểm xuyết tông xanh bơ dịu mắt. Ảnh: Facebook
Bên trong căn nhà có tông sáng chủ đạo. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, đèn chùm pha lê và sàn đá cẩm thạch. Ảnh: Phunuso
Bên trong căn nhà có tông sáng chủ đạo. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, đèn chùm pha lê và sàn đá cẩm thạch. Ảnh: Phunuso
Cầu thang uốn cong mềm mại gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Ảnh: Phunuso
Cầu thang uốn cong mềm mại gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Ảnh: Phunuso
Cầu thang uốn cong mềm mại gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Ảnh: Phunuso
Cầu thang uốn cong mềm mại gợi liên tưởng đến sảnh một khách sạn hạng sang. Ảnh: Phunuso
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự tân cổ điển châu Âu #Kiến trúc lâu đài sang trọng #Tiệc cưới xa hoa #Trang trí hoa tươi đẳng cấp #Phong cách nội thất hiện đại #biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT