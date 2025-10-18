Hà Nội

Cận cảnh biệt thự dưỡng già 7 chị em hùn 15 tỷ cùng xây

7 cô bạn thân ở Trung Quốc đã chung tay góp tiền xây một căn biệt thự để họ có thể cùng nhau dưỡng già trong tương lai. 

Hoàng Minh (theo BI, Nypost)
Theo Nypost 7 người phụ nữ U60 ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) đã góp chung khoảng 580.000 USD (tương đương hơn 15 tỷ đồng) để mua lại căn nhà cũ kỹ ba tầng bằng gạch đỏ và cải tạo nó thành biệt thự dưỡng già. Ảnh: Radill
Theo Nypost 7 người phụ nữ U60 ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) đã góp chung khoảng 580.000 USD (tương đương hơn 15 tỷ đồng) để mua lại căn nhà cũ kỹ ba tầng bằng gạch đỏ và cải tạo nó thành biệt thự dưỡng già. Ảnh: Radill
Nhà cũ tường bong tróc, mái dột, nền gạch cũ kỹ nhưng Vị trí nằm giữa cánh đồng lúa, không khí trong lành, cách thành phố chỉ hơn 1 giờ lái xe. Ảnh: Instagram
Nhà cũ tường bong tróc, mái dột, nền gạch cũ kỹ nhưng Vị trí nằm giữa cánh đồng lúa, không khí trong lành, cách thành phố chỉ hơn 1 giờ lái xe. Ảnh: Instagram
Căn biệt thự rộng khoảng 700m2 kết hợp giữa nét cổ điển Á Đông và hơi thở đương đại. Bên ngoài công trình phủ sơn trắng, khung cửa kính đen. Ảnh: BI
Căn biệt thự rộng khoảng 700m2 kết hợp giữa nét cổ điển Á Đông và hơi thở đương đại. Bên ngoài công trình phủ sơn trắng, khung cửa kính đen. Ảnh: BI
Biệt thự 3 tầng rưỡi, trong đó tầng trệt là trung tâm sinh hoạt chung với phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và khu trà đạo. Ảnh: BI
Biệt thự 3 tầng rưỡi, trong đó tầng trệt là trung tâm sinh hoạt chung với phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và khu trà đạo. Ảnh: BI
Các tầng trên là phòng riêng cho từng người, yên tĩnh để tận hưởng không gian riêng, nhưng chỉ cần mở cửa là đã nghe được tiếng nhau. Ảnh: BI
Các tầng trên là phòng riêng cho từng người, yên tĩnh để tận hưởng không gian riêng, nhưng chỉ cần mở cửa là đã nghe được tiếng nhau. Ảnh: BI
Không gian sinh hoạt chung thiết kế mở, góc nào cũng ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng khách nối liền với phòng ăn. Ảnh: Megaphone
Không gian sinh hoạt chung thiết kế mở, góc nào cũng ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng khách nối liền với phòng ăn. Ảnh: Megaphone
Điểm nhấn là khu bếp rộng tới mức mọi người có thể tự chuẩn bị bữa ăn riêng mà không ảnh hưởng đến việc của nhau. Ảnh: Reddit
Điểm nhấn là khu bếp rộng tới mức mọi người có thể tự chuẩn bị bữa ăn riêng mà không ảnh hưởng đến việc của nhau. Ảnh: Reddit
Dù là nhà chung song mỗi người đều có không gian riêng tư. 7 phòng ngủ rộng rãi được thiết kế theo không gian mở. Những ô cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp ra thảm cây xanh tươi tốt xung quanh. Ảnh: Reddit
Dù là nhà chung song mỗi người đều có không gian riêng tư. 7 phòng ngủ rộng rãi được thiết kế theo không gian mở. Những ô cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp ra thảm cây xanh tươi tốt xung quanh. Ảnh: Reddit
Phía sau biệt thự là khu vườn nhỏ để 7 chị em cùng nhau trồng hoa, rau thơm. Ảnh: Reddit
Phía sau biệt thự là khu vườn nhỏ để 7 chị em cùng nhau trồng hoa, rau thơm. Ảnh: Reddit
Hội bạn thân còn cho dựng một cây cầu tre bắc qua ruộng lúa dẫn đến nhà trà ngoài trời. Ảnh: Reddit
Hội bạn thân còn cho dựng một cây cầu tre bắc qua ruộng lúa dẫn đến nhà trà ngoài trời. Ảnh: Reddit
Ngôi nhà đã hoàn thiện nhưng họ tin rằng ngày dọn vào ở chính thức vẫn còn phải 10-15 năm nữa. Ảnh: Reddit
Ngôi nhà đã hoàn thiện nhưng họ tin rằng ngày dọn vào ở chính thức vẫn còn phải 10-15 năm nữa. Ảnh: Reddit
Trong thời gian chờ đợi, họ sẽ đến chơi và duy trì việc bảo dưỡng căn biệt thự. Ảnh: Reddit
Trong thời gian chờ đợi, họ sẽ đến chơi và duy trì việc bảo dưỡng căn biệt thự. Ảnh: Reddit
