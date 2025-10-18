Cận cảnh biệt thự dưỡng già 7 chị em hùn 15 tỷ cùng xây

7 cô bạn thân ở Trung Quốc đã chung tay góp tiền xây một căn biệt thự để họ có thể cùng nhau dưỡng già trong tương lai.
Chiếc xe SUV hạng sang Maserati Grecale 2025 mới này mang tên gọi của 1 loại rượu vang siêu cao cấp được Marchesi Antinori sản xuất lần đầu tiên vào năm 2002.
Diện thiết kế bra-top họa tiết da báo đầy ấn tượng, Du Uyên khéo léo khoe thân hình nuột nà với vòng 1 khủng hút mắt người đối diện.
Trong tuần mới, 3 con giáp thông minh, giỏi thích nghi trong mọi tình huống nên sẽ có thể đón nhận nhiều cơ hội giúp tài lộc hưng thịnh.
Nhiều người dân ở Trung Quốc phấn khởi khi vụ thu hoạch được mùa.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương đùi hà mã do người Homo erectus chế tạo. Hiện vật cổ xưa này được tìm thấy ở Ethiopia.
Những đồng xu tưởng chỉ để giao thương lại là “bùa hộ mệnh” của người La Mã xưa, tượng trưng cho niềm tin vào thần linh bảo vệ mỗi chuyến đi nguy hiểm.
Với vẻ ngoài lạ mắt, sức chịu đựng đáng kinh ngạc và khả năng thích nghi cao, loài thằn lằn đuôi gai đang trở thành “ngôi sao mới” trong giới nuôi thú cảnh.
Nếu Zalo của bạn xuất hiện hai dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác ngay lập tức vì rất có thể tài khoản đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát và theo dõi từ xa.
Volkswagen Golf đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc đặc biệt 50 năm ra đời của dòng xe mang tính biểu tượng lịch sử ngành ôtô Đức.
Chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối nay (ngày 18/10). Trước giờ G, Yến Nhi đón nhận tin vui.
Quân đội Ukraine được cho là đã tiến vào khu vực giữa Kuzminovka và Vyyemka ở Donetsk, nơi vừa được Nga kiểm soát và hiện đang bị hỏa lực Nga vây ép dữ dội.
MrBeast, YouTuber sở hữu 300 triệu người theo dõi, chính thức bước vào lĩnh vực fintech với dự án Beast Financial, khiến cả ngành tài chính Mỹ phải chú ý.
Tại triển lãm ra mắt E-Class thế hệ mới tại Hà Nội vừa qua, Mercedes-Benz Việt Nam cũng mang đến sự kiện mẫu SUV hạng sang GLS 450 4MATIC “Edition 30” đặc biệt.
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tiếp theo giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có thể sẽ diễn ra tại thủ đô Budapest, Hungary.
Nga được cho là đang tăng cường sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa giá rẻ được sử dụng nhiều trên tiền tuyến, trong đó có bom lượn D-30SN và UAV Geran-2.
Với hơn 3.000 tỷ USD đang và sắp được đầu tư vào AI, giới chuyên gia lo ngại bong bóng công nghệ mới có thể vượt xa cả dot-com và trở thành rủi ro toàn cầu.
Với đôi mắt to tròn, làn da khỏe khoắn cùng biểu cảm đáng yêu tự nhiên, cô bé Eva Hastibeer mới đây viral khắp mạng xã hội, được mệnh danh là 'thiên thần nhí'.
Mới đây, Subaru Việt Nam đã gửi thư mời đến giới truyền thông tham dự hành trình trải nghiệm mẫu Subaru Forester 2025 vào ngày 12 - 13/11 tới.
Cùng cô con gái nhỏ hết chăm sóc da, diện đồ đôi rồi tập yoga cùng nhau, Huyền 2k4 được nhiều người nói đùa đẻ con mà cứ như thêm một cô bạn thân nhí.
Trong buổi livestream mới đây cùng Gil Lê, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người ngỡ ngàng.