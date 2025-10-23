Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự 1.400m2 như resort giữa phố của Vy Oanh

Bất động sản

Biệt thự 1.400m2 như resort giữa phố của Vy Oanh

Trong căn biệt thự 1.400m2 tại TP HCM, ca sĩ Vy Oanh trồng hàng chục loại hoa rực rỡ xen lẫn cây ăn trái.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh khu vườn ngập tràn hoa lá trong biệt thự 1.400m2 tại TP HCM. Đây là tổ ấm của Vy Oanh cùng ông xã đại gia và 3 con. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh khu vườn ngập tràn hoa lá trong biệt thự 1.400m2 tại TP HCM. Đây là tổ ấm của Vy Oanh cùng ông xã đại gia và 3 con. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Biệt thự của Vy Oanh giống như một "resort tại gia" với hàng chục loại hoa rực rỡ, xen lẫn cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Biệt thự của Vy Oanh giống như một "resort tại gia" với hàng chục loại hoa rực rỡ, xen lẫn cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hầu hết các loại hoa trong vườn đều dễ trồng, chỉ cần tưới nước đều và sống dưới ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hầu hết các loại hoa trong vườn đều dễ trồng, chỉ cần tưới nước đều và sống dưới ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hầu hết các loại hoa trong vườn đều dễ trồng, chỉ cần tưới nước đều và sống dưới ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hầu hết các loại hoa trong vườn đều dễ trồng, chỉ cần tưới nước đều và sống dưới ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hồng cổ thắm sắc sau cơn mưa. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hồng cổ thắm sắc sau cơn mưa. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hoa mai chỉ thiên trắng tinh khôi giữa vườn. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hoa mai chỉ thiên trắng tinh khôi giữa vườn. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Lan vũ nữ vàng ưa nắng nhẹ, dễ trồng trong giỏ treo. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Lan vũ nữ vàng ưa nắng nhẹ, dễ trồng trong giỏ treo. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hàng rào được tô điểm bằng giỏ hoa treo rực rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hàng rào được tô điểm bằng giỏ hoa treo rực rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Ngoài hoa, trong vườn còn có cây sa kê trĩu quả. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Ngoài hoa, trong vườn còn có cây sa kê trĩu quả. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Cây cóc cho trái ngay sát tường. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Cây cóc cho trái ngay sát tường. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự như resort tại gia #Vườn hoa rực rỡ và cây ăn trái #Chăm sóc vườn cây dễ dàng #Hoa và cây cảnh trong nhà #Cuộc sống gia đình của ca sĩ Vy Oanh #biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT