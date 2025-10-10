Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt phủ 1.200m2 giữa phố cổ của phú bà 30 tuổi

Bất động sản

Biệt phủ 1.200m2 giữa phố cổ của phú bà 30 tuổi

Biệt phủ rộng 1.200m2 Đảo Hỷ Nhi đang sống được cộng đồng mạng ví von là "cung điện nguy nga giữa thiên đường hạ giới".

Hoàng Minh (theo Sohu)
Đào Hỷ Nhi, phú bà nổi tiếng mạng xã hội xứ Trung, hiện sống trong biệt phủ sân vườn 1.200m2 tại khu Đào Hoa Viên (Tô Châu, Trung Quốc). Ảnh: chụp màn hình
Đào Hỷ Nhi, phú bà nổi tiếng mạng xã hội xứ Trung, hiện sống trong biệt phủ sân vườn 1.200m2 tại khu Đào Hoa Viên (Tô Châu, Trung Quốc). Ảnh: chụp màn hình
Biệt phủ thuộc khu Đào Hoa Viên nổi tiếng bởi bố cục sân vườn kiểu tứ hợp viện, nhiều cổng vào, bãi đỗ xe, hồ sen, hòn non bộ, những góc đình viện giống khung cảnh phim cổ trang. Ảnh: QQ
Biệt phủ thuộc khu Đào Hoa Viên nổi tiếng bởi bố cục sân vườn kiểu tứ hợp viện, nhiều cổng vào, bãi đỗ xe, hồ sen, hòn non bộ, những góc đình viện giống khung cảnh phim cổ trang. Ảnh: QQ
Từ cổng lớn bước vào, từng mái ngói cong, từng chi tiết gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: QQ
Từ cổng lớn bước vào, từng mái ngói cong, từng chi tiết gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: QQ
Không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, biệt thự của nhà chồng Đảo Hỷ Nhi còn phản ánh lối sống nghệ thuật, sâu sắc và đầy triết lý. Ảnh chụp màn hình
Không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, biệt thự của nhà chồng Đảo Hỷ Nhi còn phản ánh lối sống nghệ thuật, sâu sắc và đầy triết lý. Ảnh chụp màn hình
Sân vườn ngập tràn cây xanh. Ảnh: QQ
Sân vườn ngập tràn cây xanh. Ảnh: QQ
Ngoài cây cảnh, biệt thự còn có khoảng riêng để làm vườn rau, hồ nuôi cá. Ảnh: Sohu
Ngoài cây cảnh, biệt thự còn có khoảng riêng để làm vườn rau, hồ nuôi cá. Ảnh: Sohu
Bao quanh phòng khách là hồ nước xanh mát. Ảnh: Sohu
Bao quanh phòng khách là hồ nước xanh mát. Ảnh: Sohu
Bên ngoài biệt thự mang theo phong cách cổ điển, nhưng nội thất dinh thự lại cực kỳ hiện đại. Ảnh: Sohu
Bên ngoài biệt thự mang theo phong cách cổ điển, nhưng nội thất dinh thự lại cực kỳ hiện đại. Ảnh: Sohu
Trong nhà còn có phòng gym, phòng tập yoga, bể bơi, phòng đọc sách, phòng vẽ tranh, rạp chiếu phim, phòng hát, thậm chí sân golf...Ảnh: Sohu
Trong nhà còn có phòng gym, phòng tập yoga, bể bơi, phòng đọc sách, phòng vẽ tranh, rạp chiếu phim, phòng hát, thậm chí sân golf...Ảnh: Sohu
Nhờ vậy, Đào Hỷ Nhi có thể ở nhà cả ngày mà không cảm thấy chán, vì trong dinh thự của cô không thiếu bất cứ thứ gì. Ảnh: Sohu
Nhờ vậy, Đào Hỷ Nhi có thể ở nhà cả ngày mà không cảm thấy chán, vì trong dinh thự của cô không thiếu bất cứ thứ gì. Ảnh: Sohu
Hoàng Minh (theo Sohu)
#Biệt phủ xa hoa Trung Quốc #Lối sống nghệ thuật và triết lý #Thiết kế sân vườn kiểu tứ hợp viện #Tiện nghi hiện đại trong biệt thự #Phong cách cổ điển pha hiện đại #Nội thất sang trọng đa chức năng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT