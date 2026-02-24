Hà Nội

'Biển lửa' thiêu rụi cửa hàng nội thất ở TP HCM

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, chiều 24/2.

Xuân Danh

Đến hơn 17h chiều nay 24/2 (mùng 8 Tết), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường Phước Long (TP HCM) phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân, thiệt hại vụ hoả hoạn nghiêm trọng thiêu rụi toàn bộ tài sản trong cửa hàng kinh doanh nội thất trên địa bàn.

1.jpg
Lửa bùng lên từ cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp

Trước đó khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ cửa hàng nội thất chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ, kệ…trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long nên hô hoán.

2.jpg Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường khu vực cháy để dập lửa

Nhiều người dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn. Sau vài phút, lửa bùng phát bao trùm phía trước cửa hàng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC huy động nhiều phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn không cho cháy lan. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng nội thất bị cháy rụi, hư hỏng nghiêm trọng.

Video thời khắc lửa bao trùm, thiêu rụi toàn bộ tài sản trong cửa hàng nội thất ở TP HCM chiều mùng 8 Tết.
