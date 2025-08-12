Hà Nội

Biển hồ Galilee đỏ như máu, bình thường hay 'điềm xấu'?

Những ngày gần đây, Biển hồ Galilee ở Israel đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu một cách bí ẩn. Một số người cho rằng đó là cảnh báo về một "điềm xấu".

Tâm Anh (theo Mail Online)
Nhiều người dân địa phương cũng như du khách không khỏi kinh ngạc và cảm thấy khó hiểu khi nước tại Biển hồ Galilee ở Israel đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh: Siran Unger/Israel Nature and Parks Authority.
Trước sự việc này, một số người cho rằng, sự việc "kỳ lạ" xảy ra ở Biển hồ Galilee có thể là điềm báo tận thế. Tuy nhiên, giới chức trách đã đưa ra lý giải cho việc nước ở Biển hồ Galilee đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh: Wikipedia.
Cụ thể, Bộ Môi trường Israel xác nhận rằng sự biến đổi màu nước ở Biển hồ Galilee trong tháng này là do tảo xanh nở hoa trong hồ nước ngọt. Theo đó, nước hồ chuyển sang màu đỏ khi sắc tố tự nhiên tích tụ dưới ánh sáng Mặt trời. Ảnh: Getty Images.
Các quan chức Israel nhấn mạnh rằng, nước ở Biển hồ Galilee vô hại và các cuộc thử nghiệm cho thấy nước an toàn để bơi. Ảnh: israel.travel.
Các cuộc thử nghiệm do Phòng thí nghiệm nghiên cứu Kinneret thực hiện cũng cho thấy tảo ở Biển hồ Galilee là vô hại, không có nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe hay phản ứng dị ứng nào được báo cáo ở những người tiếp xúc. Ảnh: Gil Eliyahu / JINI.
Sự đổi màu này là do tảo Botryococcus braunii gây ra. Đây là loại tảo được tìm thấy ở nhiều môi trường nước khác nhau như nước ngọt và nước lợ trên thế giới. Ảnh: women.lifeway.com.
Tảo Botryococcus braunii được biết đến với khả năng sản xuất ra một lượng lớn hydrocarbon, tương tự như dầu thô và có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Ảnh: economist.
Hiện tượng nước chuyển sang màu đỏ là do sự tích tụ tự nhiên của các sắc tố từ một số loại tảo, có thể là do sự phát triển mạnh của các sinh vật cực nhỏ như vi khuẩn lam hoặc tảo giáp. Những sinh vật này tạo ra màu đỏ khi có các điều kiện như nhiệt độ ấm, nước giàu chất dinh dưỡng và ánh sáng Mặt trời. Ảnh: inspirationtravel.
Biển hồ Galilee còn gọi là Biển hồ Genneseret, Hồ Kinneret hoặc Hồ Tiberias là hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel với chu vi khoảng 53 km, chiều dài khoảng 21km, chiều rộng khoảng 13km. Hồ có chiều sâu tối đa là 43m. Ảnh: inspirationtravel.
Do nằm ở độ sâu 209m dưới mực nước biển nên Biển hồ Galilee là hồ nước ngọt thấp nhất trên Trái đất và hồ thấp thứ nhì trên thế giới (sau Biển Chết). Ảnh: eo.travelwithus.com.
GALLERY MỚI NHẤT