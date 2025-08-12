Biển hồ Galilee đỏ như máu, bình thường hay 'điềm xấu'?

Những ngày gần đây, Biển hồ Galilee ở Israel đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu một cách bí ẩn. Một số người cho rằng đó là cảnh báo về một "điềm xấu".