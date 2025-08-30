Bí quyết giữ mực xào giòn ngọt, khô ráo, ăn hoài không ngán

Mực xào muốn ngon, giòn sần sật thì phải đúng cách. Chỉ với vài mẹo nhỏ, món mực sẽ giữ trọn vị ngọt, không còn lo ra nước, nhạt kém hấp dẫn.

Mực là loại hải sản quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, được ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên, dai giòn và giàu dinh dưỡng. Các món xào từ mực luôn hấp dẫn trên mâm cơm, song không ít chị em nội trợ lại gặp rắc rối khi mực ra quá nhiều nước trong lúc chế biến. Điều này khiến món ăn bị nhạt, kém ngon, mất đi độ giòn vốn có.

Ảnh minh hoạ

Vì sao mực thường ra nước khi xào?

Không ít người nội trợ than phiền rằng món mực xào của mình thường xuyên bị ra nước, khiến hương vị kém hấp dẫn. Thực tế, nguyên nhân chính xuất phát từ đặc tính của mực. Trong cơ thịt mực có chứa lượng nước khá lớn. Khi gặp nhiệt độ cao, phần nước này nhanh chóng thoát ra ngoài, làm món ăn trở nên nhạt nhẽo, thậm chí thịt mực bị bở, mất đi độ dai giòn vốn có.

Bên cạnh đó, thói quen chế biến cũng góp phần làm tình trạng “chảy nước” trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu mực chưa được để ráo sau khi rửa hoặc không được sơ chế đúng cách, lượng nước tồn đọng trong thịt càng nhiều, dễ tiết ra khi gặp lửa. Ngoài ra, nhiều chị em thường kết hợp mực với những loại rau củ có hàm lượng nước cao như cà chua, dưa leo, cải thảo… Điều này vô tình làm món xào “ngập nước”, khiến phần sốt loãng, hương vị mờ nhạt và không còn giữ được độ ngọt đậm đà tự nhiên của mực.

Ảnh minh họa

Mẹo xào mực giòn ngon, không ra nước

Để khắc phục tình trạng trên, các đầu bếp gia đình truyền tai nhau nhiều bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả:

Sơ chế đúng cách: Sau khi làm sạch mực, nên trần sơ qua nước sôi hoặc chần nhanh trong vòng 30 giây. Bước này giúp mực săn lại, giữ nước bên trong, hạn chế tiết ra khi xào.

Để mực thật ráo: Sau khi rửa, mực cần được để khô tự nhiên hoặc thấm bằng khăn giấy trước khi chế biến. Mực ướt khi gặp nhiệt nóng sẽ càng dễ ra nước.

Xào nhanh trên lửa lớn: Mực chỉ cần xào trong 2–3 phút trên lửa to. Nếu để lâu trên chảo, thịt mực sẽ co lại, tiết nước và mất đi độ giòn ngọt.

Không kết hợp với rau củ nhiều nước: Nên chọn rau củ như cần tây, hành tây, ớt chuông, su su… vừa giữ độ giòn vừa hạn chế tiết nước.

Nêm nếm hợp lý: Chỉ nên thêm gia vị sau khi mực đã săn lại để tránh làm mực chảy nước sớm.

Gợi ý món ngon từ mực

Với cách chế biến đúng, mực có thể kết hợp thành nhiều món xào hấp dẫn như:

Mực xào cần tỏi: vị ngọt của mực hòa quyện cùng mùi thơm nồng của tỏi, hành, cần tây.

Mực xào ớt chuông: vừa bắt mắt vừa giàu vitamin, giữ được độ giòn của cả mực và rau.

Mực xào su su: đơn giản, dễ làm nhưng giòn ngọt và rất đưa cơm.

Xào mực tưởng đơn giản nhưng để giữ được vị giòn thơm, ngọt tự nhiên thì cần lưu ý một vài mẹo nhỏ trong sơ chế và chế biến. Chỉ với những bước đơn giản, món mực xào của gia đình sẽ ngon trọn vẹn, không còn tình trạng ra nước, giữ được hương vị đặc trưng vốn có.