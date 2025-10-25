Hà Nội

Bị lấy ảnh đi quảng cáo dịch vụ 'nhạy cảm', nữ streamer bức xúc

Cộng đồng trẻ

Bị lấy ảnh đi quảng cáo dịch vụ 'nhạy cảm', nữ streamer bức xúc

Nữ streamer Beryl Berry bất ngờ rơi vào một vụ việc dở khóc dở cười khi ảnh cá nhân bị kẻ gian đánh cắp, sử dụng để quảng cáo cho dịch vụ “nhạy cảm”.

Thiên Anh
Cụ thể, tấm poster quảng cáo trắng trợn ghi rõ cung cấp dịch vụ mát-xa, giường nước, phục vụ tận tình, khiến nữ streamer Beryl Berry vừa bức xúc, vừa không tin nổi mắt mình.
Trong buổi livestream mới nhất, cô nàng streamer chia sẻ với hàng chục nghìn khán giả đang theo dõi rằng cô phát hiện ảnh của mình xuất hiện trên một trang mạng lạ, được dùng để câu khách cho một studio mát-xa cá nhân.
Dòng mô tả trong bài đăng đầy ẩn ý, nhắc đến các dịch vụ đặc biệt cùng cụm từ mới bổ sung giường nước - chi tiết khiến nữ streamer nổi tiếng nổi trận lôi đình.
Vốn là người có tính cách sôi nổi và hài hước, Beryl nửa giận nửa buồn cười thốt lên trong buổi phát sóng "Tôi đã làm việc mệt muốn xỉu rồi, vậy mà vẫn có người bảo tôi mở thêm mấy cái studio nữa hả?!”.
Nữ streamer cho biết bản thân ban đầu nghĩ chỉ là trò đùa, nhưng khi kiểm tra kỹ, phát hiện kẻ giả mạo còn sử dụng hàng chục tấm ảnh thật của cô, bao gồm cả hình hậu trường và ảnh đời thường và rõ ràng là có chủ ý lừa đảo chuyên nghiệp.
Không chịu ngồi yên, Beryl quyết định đích thân vạch mặt kẻ lừa đảo. Cô đổi ảnh đại diện và thông tin tài khoản sang hình nam giới, rồi chủ động nhắn tin cho đối tượng đang sử dụng ảnh của mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện, kẻ giả mạo liên tục gửi ảnh gợi cảm để dụ dỗ Beryl, nhưng khi được yêu cầu gửi ảnh thật tại chỗ, hắn lập tức né tránh và chuyển hướng câu chuyện.
Dù tình huống rõ ràng là vô lý, kẻ giả mạo vẫn không nhận ra mình đang bị gài bẫy và tiếp tục dụ nạn nhân nạp thẻ game, chiêu trò quen thuộc của các nhóm lừa đảo trực tuyến. Đến lúc này, Beryl liền thẳng thắn tiết lộ danh tính thật, tuyên bố sẽ báo cảnh sát nếu không xóa bài. Chỉ vài giây sau, tài khoản kia lập tức chặn cô và biến mất.
Ngay sau khi buổi livestream kết thúc, khán giả ngập tràn bình luận vừa thương vừa buồn cười. Dù vụ việc đã được giải quyết, Beryl vẫn cảnh báo fan hãy cảnh giác với các tài khoản mạo danh, đặc biệt là những trang sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để quảng cáo dịch vụ nhạy cảm.
