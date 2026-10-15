Bị công an mời làm việc vì vứt 15 con lợn chết ra đường

Công an xã Lập Thạch xác định một người đàn ông đã vứt 15 con lợn chết bên đường gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Ngày 15/10, Công an xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ vứt xác động vật chết ra môi trường xảy ra tại thôn Tam Đồng.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/10, Công an xã Lập Thạch tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 15 con lợn chết, bốc mùi hôi thối bên lề đường bê tông thuộc thôn Tam Đồng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc số lợn chết và làm rõ người liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định số lợn chết thuộc gia đình anh N.T.T. (33 tuổi, trú tại thôn Hòa Văn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, số lợn trên bị mắc bệnh và chết. Khoảng 2 giờ ngày 13/10, anh T. dùng xe máy kéo theo xe lôi chở lợn đi tìm nơi tiêu hủy. Khi đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Tam Đồng, nhận thấy khu vực này xa khu dân cư, ít người qua lại, anh T. đã tự ý đổ bỏ số lợn chết bên lề đường rồi trở về nhà.

Số lợn chết bị vứt ven đường.

Việc làm này không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường và xử lý, tiêu hủy động vật chết theo quy định. Hiện Công an xã Lập Thạch đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, xác động vật chết bị vứt bỏ không đúng nơi quy định có thể gây ô nhiễm đất, nguồn nước, phát tán mầm bệnh và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, vật nuôi chết do mắc bệnh nếu không được xử lý đúng quy trình có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh sang các đàn vật nuôi khác.

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