Bí ẩn về tấm bia cổ khắc họa các vị thần khiến chuyên gia bối rối

Kho tri thức

Tấm bia bạc độc đáo khắc họa các vị thần Scythia có cánh, bao quanh bởi những con kỳ lân gây ngạc nhiên các nhà khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Nghĩa trang Devitsa V ở Nga được đặt theo tên của khu vực làng lân cận, nó được phát hiện vào năm 2000 bởi đoàn thám hiểm khảo cổ Don thuộc IA RAS. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Di tích này nằm trên ngọn đồi bên phải bờ sông Devitsa và là một cụm gồm 19 gò đất nằm thành hai dãy song song trải dài từ tây sang đông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Từ năm 2010, địa điểm này đã được các chuyên gia từ đoàn thám hiểm Don thuộc IA RAS nghiên cứu một cách có hệ thống. Trong quá trình khai quật nghĩa trang, một số khám phá quan trọng đã được thực hiện. Năm 2019, tại gò mộ số 9, người ta đã tìm thấy một ngôi mộ chứa hài cốt của một nữ chiến binh và một bà lão đội mũ tế được gọi là calathus. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang Devitsa V này, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tìm thấy một vật thể lạ khác. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Đó là một tấm bia làm bằng bạc độc đáo có niên đại từ thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Trên tấm bia bạc này có khắc họa các vị thần Đền Scythia có cánh, và những vị thần này còn được bao quanh bởi các con kỳ lân quái vật. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Trong tấm bia còn có hình ảnh Nữ thần Thú có cánh và là vị thần bảo hộ cho sự sinh sôi nảy nở của con người và động vật. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Tại địa điểm này, chưa có thêm hiện vật nào mô tả các vị thần thuộc đền thờ Scythia được phát hiện. Và phát hiện này đã đóng góp quan trọng vào kiến thức giới khảo cổ học về tín ngưỡng tâm linh của người Scythia cổ xưa.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
