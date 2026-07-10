Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn tấm chiếu tre trong mộ người phụ nữ ở Cao Miếu

Tấm chiếu tre đan có niên đại 7.400 năm được tìm thấy bên dưới bộ xương người phụ nữ có niên đại sớm hơn hơn 2.000 năm so với những chiếc giỏ tre và các hiện vật tre khác được phát hiện tại di chỉ Lương Chử.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Được phát hiện tại làng Nham Lý, thành phố Hoằng Giang, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, di chỉ Cao Miếu — chủ yếu là một gò vỏ sò — là một trong những địa điểm Thời kỳ đồ đá mới được bảo tồn tốt nhất.

Di chỉ này có diện tích khoảng 30.000 m2 và đã cho thấy những bằng chứng về đồ gốm trắng sớm nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ngoài ra, tại đây, các chuyên gia còn khai quật được một lượng lớn đồ gốm đất nung trang trí hình động vật, chim và mặt trời. Các hoa văn hình chim gợi liên tưởng đến hình tượng phượng hoàng được tôn thờ trong thời Trung Quốc cổ đại.

anh-chup-man-hinh-2026-07-07-123045.png
Di chỉ Cao Miếu có diện tích khoảng 30.000 m2 và đã cho thấy những bằng chứng về đồ gốm trắng sớm nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Những phát hiện này cho thấy tín ngưỡng thờ phượng phượng hoàng ở miền trung Trung Quốc có thể được phát triển cách nay 7.400 năm. Ông Hà Cương, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ Hồ Nam cho biết, việc thờ cúng các sinh vật tưởng tượng như phượng hoàng bắt nguồn từ thời cổ đại, khi con người cầu mong ánh nắng, mưa thuận và mùa màng bội thu.

Các hoa văn hình chim được tìm thấy tại tàn tích Cao Miếu được xác định có niên đại sớm hơn khoảng 400 năm so với các họa tiết phượng hoàng trên đồ ngà voi khai quật từ di chỉ Hà Mỗ Độ 7.000 năm tuổi ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nam Trung Quốc.

Một đàn tế — được xem là địa điểm tế lễ sớm nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc — cũng đã được khai quật tại Cao Miếu, với diện tích khoảng 1.000 m2. Xương của hàng chục loài động vật, gồm hươu, lợn, bò, gấu, voi và tê giác, đã được tìm thấy trong 39 hố tế.

Phát hiện gây chú ý nhất là bộ xương của một người phụ nữ có niên đại 7.400 năm. Ông Hà Cương cho biết bộ xương được bảo tồn rất tốt này dài 153 cm, qua đó cho thấy người phụ nữ có thể cao khoảng 160 cm trước khi qua đời.

Một tấm chiếu tre đan có niên đại 7.400 năm được tìm thấy bên dưới bộ xương người phụ nữ. Tấm chiếu đã bị than hóa này được đan xen giữa các sợi dọc và sợi ngang, đồng thời có hệ thống lỗ nhỏ được bố trí đều đặn xung quanh như một yếu tố trang trí. Tấm chiếu này có niên đại sớm hơn hơn 2.000 năm so với những chiếc giỏ tre và các hiện vật tre khác được phát hiện tại di chỉ Lương Chử ở tỉnh Chiết Giang.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Chứng tích #tục thờ #phượng hoàng #Di tích Cao Miếu #Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Bài liên quan

Kho tri thức

Gò vỏ sò kỳ quái 6.000 năm tuổi hé lộ nhiều sự thật lịch sử

Các nhà khảo cổ học khai quật địa điểm gò vỏ sò kỳ quái ở Quảng Tây, Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật lịch sử thú vị, hấp dẫn.

Theo đó, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Tại gò chứa nhiều vỏ sò kỳ quặc này, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều mảnh đá, xương và công cụ làm từ vỏ sò, đồ trang trí và tàn tích của thực vật và động vật trong hơn 10 ngôi mộ tiền sử nằm sâu 1,6 mét dưới lòng đất gò vỏ sò.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-123116.png
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã bận rộn khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Ảnh: @China.org.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cuộc khai quật mới hé lộ diện mạo thật của vương quốc Nabataea huyền thoại

Những cuộc khai quật khảo cổ gần đây đang dần hé lộ rằng Vương quốc Nabataea còn phát triển cao hơn nhiều so với hình dung trước đây.

Trong nhiều thế kỷ, Vương quốc Nabataea được biết đến chủ yếu qua thành phố đá nổi tiếng Petra với những mặt tiền đền đài được đục thẳng vào vách sa thạch. Tuy nhiên, các cuộc khai quật và nghiên cứu khảo cổ trong những năm gần đây tại Jordan, Ả Rập Xê Út và vùng sa mạc Negev đã cho thấy Nabataea không chỉ là một nền văn minh của những công trình ngoạn mục, mà còn là một cường quốc thương mại với trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

11 hạt ngọc mã não cổ tại Tam Tinh Đôi hé lộ thông tin thú vị

11 hạt ngọc mã não được khai quật từ tàn tích Tam Tinh Đôi hé lộ những thông tin thú vị về sự giao lưu khu vực trong Thời Kỳ Đồ Đồng.

Theo đó, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã truy tìm nguồn gốc của 11 hạt chuỗi mã não đỏ được khai quật tại các hố tế ở khu di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cách đây hơn 3.000 năm, nền văn minh Thục cổ ở Tây Nam Trung Quốc đã có mạng lưới trao đổi ổn định và lâu dài với các khu vực xa xôi ở miền bắc Trung Quốc. Và các hạt mã não đỏ này đều được chế tác thành hạt chuỗi có lỗ khoan, bề mặt mài nhẵn và có dấu vết sử dụng lâu dài.

Việc các hạt chuỗi này được tìm thấy cùng ngà voi, đồ vàng và hiện vật bằng đồng cho thấy chúng từng là vật phẩm có địa vị cao trong xã hội cổ đại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới