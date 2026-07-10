Bí ẩn tấm chiếu tre trong mộ người phụ nữ ở Cao Miếu

Tấm chiếu tre đan có niên đại 7.400 năm được tìm thấy bên dưới bộ xương người phụ nữ có niên đại sớm hơn hơn 2.000 năm so với những chiếc giỏ tre và các hiện vật tre khác được phát hiện tại di chỉ Lương Chử.

Được phát hiện tại làng Nham Lý, thành phố Hoằng Giang, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, di chỉ Cao Miếu — chủ yếu là một gò vỏ sò — là một trong những địa điểm Thời kỳ đồ đá mới được bảo tồn tốt nhất.

Di chỉ này có diện tích khoảng 30.000 m2 và đã cho thấy những bằng chứng về đồ gốm trắng sớm nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ngoài ra, tại đây, các chuyên gia còn khai quật được một lượng lớn đồ gốm đất nung trang trí hình động vật, chim và mặt trời. Các hoa văn hình chim gợi liên tưởng đến hình tượng phượng hoàng được tôn thờ trong thời Trung Quốc cổ đại.

Di chỉ Cao Miếu có diện tích khoảng 30.000 m2 và đã cho thấy những bằng chứng về đồ gốm trắng sớm nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Những phát hiện này cho thấy tín ngưỡng thờ phượng phượng hoàng ở miền trung Trung Quốc có thể được phát triển cách nay 7.400 năm. Ông Hà Cương, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ Hồ Nam cho biết, việc thờ cúng các sinh vật tưởng tượng như phượng hoàng bắt nguồn từ thời cổ đại, khi con người cầu mong ánh nắng, mưa thuận và mùa màng bội thu.

Các hoa văn hình chim được tìm thấy tại tàn tích Cao Miếu được xác định có niên đại sớm hơn khoảng 400 năm so với các họa tiết phượng hoàng trên đồ ngà voi khai quật từ di chỉ Hà Mỗ Độ 7.000 năm tuổi ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nam Trung Quốc.

Một đàn tế — được xem là địa điểm tế lễ sớm nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc — cũng đã được khai quật tại Cao Miếu, với diện tích khoảng 1.000 m2. Xương của hàng chục loài động vật, gồm hươu, lợn, bò, gấu, voi và tê giác, đã được tìm thấy trong 39 hố tế.

Phát hiện gây chú ý nhất là bộ xương của một người phụ nữ có niên đại 7.400 năm. Ông Hà Cương cho biết bộ xương được bảo tồn rất tốt này dài 153 cm, qua đó cho thấy người phụ nữ có thể cao khoảng 160 cm trước khi qua đời.

Một tấm chiếu tre đan có niên đại 7.400 năm được tìm thấy bên dưới bộ xương người phụ nữ. Tấm chiếu đã bị than hóa này được đan xen giữa các sợi dọc và sợi ngang, đồng thời có hệ thống lỗ nhỏ được bố trí đều đặn xung quanh như một yếu tố trang trí. Tấm chiếu này có niên đại sớm hơn hơn 2.000 năm so với những chiếc giỏ tre và các hiện vật tre khác được phát hiện tại di chỉ Lương Chử ở tỉnh Chiết Giang.