Kho tri thức

Bí ẩn hài cốt bốn đứa trẻ trong bốn góc lăng mộ cổ

Những đứa trẻ này là ai, tại sao chúng lại được chôn cất trong bốn góc của lăng mộ cổ?

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong một cuộc khai quật, các nhà khảo cổ đã tình cờ phát hiện lăng mộ cổ có niên đại từ thời nhà Chu (khoảng năm 1.046-256 Trước Công Nguyên) tại thị trấn Phổ Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Lăng mộ không lớn và do đã bị những kẻ trộm mộ cướp phá nhiều lần trong suốt lịch sử, nên hầu hết đồ tùy táng đều biến mất, ban đầu dường như không có giá trị khảo cổ.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, vì lăng mộ nằm trong khu vực dự kiến ​​xây dựng đường sá mới, nên nhóm khảo cổ đã quyết định tiến hành khai quật nhanh chóng nhưng thận trọng. Khi cánh cửa lăng mộ mở ra, những bí mật được giấu kín hàng thế kỷ bắt đầu hé lộ, trong bốn góc của lăng mộ cổ này, có hài cốt của bốn đứa trẻ nằm yên bình.

Thi thể của những đứa trẻ được bảo quản tốt đến kinh ngạc, giữ nguyên hình dạng ban đầu dù không có quan tài riêng. Phát hiện này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong số các chuyên gia có mặt: Những đứa trẻ này là ai? Tại sao chúng lại được chôn cất ở bốn góc mộ, như những người bảo vệ đi cùng chủ nhân đã khuất của mình?

Ảnh: @Sohu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia cuối cùng đã giải mã được bí ẩn. Kết quả cho thấy xương của cả bốn đứa trẻ đều chứa một lượng lớn thủy ngân. Phân tích chỉ ra rằng chúng không chết vì nguyên nhân tự nhiên, mà bị ép uống thủy ngân. Vào thời điểm chôn cất, các nạn nhân cũng bị tẩm thủy ngân nhằm làm chậm quá trình phân hủy và bảo quản thi thể theo thời gian. Sự tàn ác của hủ tục này thật rùng rợn.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Hài cốt #đứa trẻ #lăng mộ #hiến tế #chôn cất

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Xem chi tiết

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có.
Xem chi tiết

Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp.
Xem chi tiết

