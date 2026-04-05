Bí ẩn hài cốt bốn đứa trẻ trong bốn góc lăng mộ cổ

Những đứa trẻ này là ai, tại sao chúng lại được chôn cất trong bốn góc của lăng mộ cổ?

Trong một cuộc khai quật, các nhà khảo cổ đã tình cờ phát hiện lăng mộ cổ có niên đại từ thời nhà Chu (khoảng năm 1.046-256 Trước Công Nguyên) tại thị trấn Phổ Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Lăng mộ không lớn và do đã bị những kẻ trộm mộ cướp phá nhiều lần trong suốt lịch sử, nên hầu hết đồ tùy táng đều biến mất, ban đầu dường như không có giá trị khảo cổ.

Tuy nhiên, vì lăng mộ nằm trong khu vực dự kiến ​​xây dựng đường sá mới, nên nhóm khảo cổ đã quyết định tiến hành khai quật nhanh chóng nhưng thận trọng. Khi cánh cửa lăng mộ mở ra, những bí mật được giấu kín hàng thế kỷ bắt đầu hé lộ, trong bốn góc của lăng mộ cổ này, có hài cốt của bốn đứa trẻ nằm yên bình.

Thi thể của những đứa trẻ được bảo quản tốt đến kinh ngạc, giữ nguyên hình dạng ban đầu dù không có quan tài riêng. Phát hiện này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong số các chuyên gia có mặt: Những đứa trẻ này là ai? Tại sao chúng lại được chôn cất ở bốn góc mộ, như những người bảo vệ đi cùng chủ nhân đã khuất của mình?

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia cuối cùng đã giải mã được bí ẩn. Kết quả cho thấy xương của cả bốn đứa trẻ đều chứa một lượng lớn thủy ngân. Phân tích chỉ ra rằng chúng không chết vì nguyên nhân tự nhiên, mà bị ép uống thủy ngân. Vào thời điểm chôn cất, các nạn nhân cũng bị tẩm thủy ngân nhằm làm chậm quá trình phân hủy và bảo quản thi thể theo thời gian. Sự tàn ác của hủ tục này thật rùng rợn.