Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn dao găm đồng 3.600 năm tuổi nằm trong xác tàu đắm

Kho tri thức

Bí ẩn dao găm đồng 3.600 năm tuổi nằm trong xác tàu đắm

Một con dao găm bằng đồng 3.600 năm tuổi, gắn đinh tán bạc hiếm có, vừa được phát hiện trong xác tàu đắm cổ đại của người Crete-Minoan.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Vào thời kỳ đỉnh cao cách đây khoảng 3.600 năm trước, người Crete-Minoan đã khẳng định mình là một lực lượng hàng hải hùng mạnh ở phía đông Địa Trung Hải, thúc đẩy mạng lưới thương mại rộng lớn. Những tuyến đường hàng hải thương mại này đã kết nối người Crete-Minoan với Ai Cập, Levant (ngày nay là Syria, Lebanon và Israel), Anatolia (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ), Síp và lục địa Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Vào thời kỳ đỉnh cao cách đây khoảng 3.600 năm trước, người Crete-Minoan đã khẳng định mình là một lực lượng hàng hải hùng mạnh ở phía đông Địa Trung Hải, thúc đẩy mạng lưới thương mại rộng lớn. Những tuyến đường hàng hải thương mại này đã kết nối người Crete-Minoan với Ai Cập, Levant (ngày nay là Syria, Lebanon và Israel), Anatolia (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ), Síp và lục địa Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Nổi tiếng với kỹ năng đi biển, người Crete-Minoan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa rộng lớn, đưa Crete trở thành trung tâm quan trọng trong bối cảnh thương mại cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Nổi tiếng với kỹ năng đi biển, người Crete-Minoan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa rộng lớn, đưa Crete trở thành trung tâm quan trọng trong bối cảnh thương mại cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Hoạt động thương mại của người Crete-Minoan bao gồm nhiều loại hàng hóa, chủ yếu là kim loại. Đồng, nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất đồ đồng, chủ yếu được nhập khẩu từ Síp, trong khi thiếc đến từ những vùng xa xôi như Afghanistan ngày nay hoặc Cornwall ở Anh. Người Crete-Minoan không chỉ xuất khẩu kim loại thô mà còn xuất khẩu cả công cụ, vũ khí và đồ tạo tác bằng đồng chế tác khắp Địa Trung Hải. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Hoạt động thương mại của người Crete-Minoan bao gồm nhiều loại hàng hóa, chủ yếu là kim loại. Đồng, nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất đồ đồng, chủ yếu được nhập khẩu từ Síp, trong khi thiếc đến từ những vùng xa xôi như Afghanistan ngày nay hoặc Cornwall ở Anh. Người Crete-Minoan không chỉ xuất khẩu kim loại thô mà còn xuất khẩu cả công cụ, vũ khí và đồ tạo tác bằng đồng chế tác khắp Địa Trung Hải. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Và khi tiến hành khai quật một xác tàu đắm của người Crete-Minoan niên đại 3.600 năm tuổi ở ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Kumluca, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Và khi tiến hành khai quật một xác tàu đắm của người Crete-Minoan niên đại 3.600 năm tuổi ở ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Kumluca, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Đó là một con dao găm bằng đồng của người Crete-Minoan. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Đó là một con dao găm bằng đồng của người Crete-Minoan. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Trên chiếc dao găm bằng đồng này còn có đinh tán bằng chất liệu bạc độc lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Trên chiếc dao găm bằng đồng này còn có đinh tán bằng chất liệu bạc độc lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Các kỹ thuật khảo sát, thăm dò khảo cổ hiện đại, bao gồm quét sonar, cho thấy loại đồng trên con dao găm này có nguồn gốc từ các mỏ đồng ở Síp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Các kỹ thuật khảo sát, thăm dò khảo cổ hiện đại, bao gồm quét sonar, cho thấy loại đồng trên con dao găm này có nguồn gốc từ các mỏ đồng ở Síp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Nghiên cứu về xác tàu đắm đáng chú ý này dự kiến sẽ được tiếp tục chuyên sâu trong năm năm tới. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Nghiên cứu về xác tàu đắm đáng chú ý này dự kiến sẽ được tiếp tục chuyên sâu trong năm năm tới. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Kemer.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#xác tàu đắm #dao găm #công cụ #đắm tàu #hiện vật #kim loại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT