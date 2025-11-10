Hà Nội

Bí ẩn 5 tượng đất sét 8.000 năm tuổi từ Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Bí ẩn 5 tượng đất sét 8.000 năm tuổi từ Thổ Nhĩ Kỳ

Năm bức tượng nhỏ làm bằng đất sét tìm thấy ở Đồi Ulucak của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã sử dụng làm bùa hộ mệnh.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại Gò Ulucak ở Izmir, thành phố đông dân thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Trakya bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Trakya.
Đó là 5 bức tượng đất sét được các chuyên gia đặt tên là “Venus của Izmir”. Ảnh: @Đại học Trakya.
Các bức tượng đất sét này dài khoảng từ 5-6 cm, chúng có niên đại khoảng từ 7.800 đến 8.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Trakya.
Về cơ bản, 5 bức tượng đất sét này không hoàn chỉnh, mỗi bức tượng sẽ thiếu các phần khác nhau như đầu, tay, chân, phần thân trên hoặc thân dưới. Ảnh: @Đại học Trakya.
Chỉ có một bức tượng duy nhất là tương đối hoàn chỉnh. Ảnh: @Đại học Trakya.
Giám đốc cuộc khai quật, Giáo sư Tiến sĩ Özlem Çevik, cho biết những bức tượng khoảng 8.000 năm tuổi này không được sử dụng để thờ cúng, mà được dùng làm bùa hộ mệnh để xua đuổi tà ma, sự tiêu cực.
Chúng được sử dụng vào những ngày quan trọng như ngày sinh và ngày mất, hoặc trong quá trình xây dựng nhà cửa, mùa thu hoạch để mang lại sự sung túc, bình an, sau đó chúng có thể bị phá vỡ. Ảnh: @Đại học Trakya.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
GALLERY MỚI NHẤT