Bệnh viện TW Huế thành công ca ghép tủy Thalassemia thứ 15 bệnh nhi 7 tuổi.

Ngày 24/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã tổ chức lễ ra viện cho ca ghép tủy Thalassemia thứ 15 với nguồn tủy lấy từ chị ruột. Theo đó, bệnh nhi là cháu Hoàng T.M., 7 tuổi, đến từ Lào Cai, được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi 8 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3 - 4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy tình trạng ứ sắt mức độ trung bình, nặng ở gan.

Bệnh nhi 7 tuổi được ghép tuỷ thành công và cho ra viện.

Sau khi tìm hiểu về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại BVTW Huế, gia đình đã đưa cháu từ Lào Cai vào Huế để tiến hành ghép tủy. Sau khi kiểm tra HLA, bệnh nhi có phù hợp HLA 12/12 với chị gái 11 tuổi. Bệnh viện đã họp hội chẩn toàn viện và lên kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và điều trị kịp thời, hiện cháu đã khỏe mạnh, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhi 7 tuổi đang được ghép tuỷ.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 – 2.500 trẻ em được chẩn đoán mắc thể nặng. Bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp điều trị có thể giúp bệnh nhi khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt phụ thuộc truyền máu.

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế nhiều năm qua giữ vai trò tiên phong trong triển khai các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc. Từ năm 2019, Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc ở trẻ em, bắt đầu với các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc di căn và lymphoma tái phát, sau đó đến ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh lý Thalassemia. Đặc biệt, trong nhóm bệnh nhân này, Bệnh viện đã thực hiện ghép bất đồng nhóm máu với kỹ thuật giải mẫn cảm lần đầu tiên tại Việt Nam.

Từ tháng 9/2024, Bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm – con số đạt được lớn nhất cả nước trong vòng 1 năm.

Trước nhu cầu ghép tủy ngày càng tăng, BVTW Huế đã mở rộng hệ thống phòng ghép, đưa vào hoạt động thêm 2 phòng mới, cho phép triển khai đồng thời nhiều ca ghép cho bệnh nhi. Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp thường quy cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và ba mẹ.