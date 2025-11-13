Hà Nội

Sống Khỏe

Bệnh viện K triển khai đưa thuốc trị ung thư của Nga vào sử dụng

Bệnh viện K đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc trị ung thư của Nga vào sử dụng trong thời gian tới.

Thúy Nga

Trước thông tin về việc lưu hành thuốc điều trị ung thư của Nga, Bệnh viện K thông tin cụ thể như sau:

Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, tại Bệnh viện K đã ứng dụng các phương pháp như phẫu thuật, hoá xạ trị, điều trị miễn dịch, điều trị đích...

Mỗi phác đồ luôn tiệm cận, ứng dụng các phương pháp khoa học trên thế giới để điều trị, cá thể hoá trên từng người bệnh.

Hiện nay, thuốc điều trị ung thư của Nga đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Bệnh viện K đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc vào sử dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục và tổ chức đấu thầu theo quy định. Khi hoàn tất, bệnh viện sẽ có thông báo chính thức.

thuoc-tri-ung-thu-cua-nga.jpg
Thuốc Pembroria do Nga sản xuất mới được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Thông tin từ Cục quản lý dược cho biết, Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành thuốc điều trị miễn dịch trong ung thư của Nga. Đó là thuốc Pembroria, có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Thuốc này đã có ở Việt Nam mấy năm nay, sử dụng điều trị miễn dịch trong nhiều nhóm bệnh ung thư.

Thuốc của Nga lần này là sinh phẩm tương tự. Cụ thể, theo Quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành, có 14 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm - đợt 57.

Trong đó, có thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, thông tin từ Phòng đăng ký thuốc, sinh phẩm cho thấy, sinh phẩm tham chiếu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành nhiều năm nay. Thuốc Pembroria này của do Nga sản xuất, là sinh phẩm tương tự, mới được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Hiện nay, ở nước ta có nhiều thuốc có tác dụng và chỉ định như thuốc Pembroria đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

