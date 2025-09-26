Hà Nội

Sống Khỏe

Bệnh nhân 64 tuổi bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi tự ý tiêm thuốc tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân 64 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự ý tiêm thuốc tại nhà.

Bình Nguyên

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chóng mặt và tự tiêm thuốc không rõ loại. Ngay sau tiêm, người bệnh khó thở, tức ngực, tím tái, buồn nôn, lơ mơ.

Khi nhập viện, chỉ số sinh tồn rất thấp: huyết áp 69/40 mmHg, SpO2 78%. Các bác sĩ đã khẩn trương xử trí sốc phản vệ theo phác đồ, giúp bệnh nhân tỉnh táo trở lại, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị chuyên sâu.

Nữ bệnh nhân 64 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh BVĐK Quốc Oai

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với người có tiền sử dị ứng. Đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự ý tiêm, uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân/ Ảnh BVĐK Quốc Oai

Bác sĩ nhấn mạnh, việc cấp cứu sốc phản vệ cần được thực hiện tại cơ sở y tế với đầy đủ thuốc và trang thiết bị. Khi có biểu hiện khó thở, nổi mẩn, tím tái sau dùng thuốc, cần đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Sốc phản vệ sau tiêm thuốc kháng sinh là mức độ dị ứng nặng nhất, người bệnh sau tiêm kháng sinh sau vài giây đến vài giờ có biểu hiện sau:

  • Trên da có thể xuất hiện như mày đay, phù mạch, ngứa.
  • Về huyết động có tụt huyết áp, mạch nhanh nhỏ.
  • Biểu hiện đường thở: Thở rít thanh quản, phù thanh quản, khó thở, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở.
  • Rối loạn ý thức như vật vã, hôn mê, co giật, đái ỉa không tự chủ.
#sốc phản vệ #tự ý tiêm thuốc tại nhà #dị ứng thuốc #cấp cứu sốc phản vệ #tiêm thuốc kháng sinh #biểu hiện sốc phản vệ

