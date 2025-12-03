Bệnh cúm A tăng mạnh, khuyến cáo phòng bệnh chủ động

Số ca cúm A tăng nhanh, đặc biệt ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai, cần chủ động phòng tránh và tiêm vắc xin để bảo vệ sức khỏe.

Hai tuần qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) ghi nhận số ca cúm A tăng đột biến, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, nhiều trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như người già, mắc bệnh nền và phụ nữ mang thai.

Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp cấp tính do các chủng virus cúm A như A/H1N1, A/H3N2… gây ra. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng dễ nặng ở trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Virus lây lan nhanh qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus, thường bùng phát vào mùa đông - xuân khi thời tiết lạnh ẩm thuận lợi cho virus phát triển.

Đồng thời, bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao 38 - 40°C, ho, đau họng, nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau mỏi cơ, ớn lạnh, chán ăn, nặng hơn có thể gây khó thở.

Đa phần người khỏe mạnh hồi phục sau 5 đến 7 ngày nhưng cúm A có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm, làm nặng thêm bệnh nền.

Tại Bệnh viện TWQĐ 108, số ca cúm tăng nhanh trong hai tuần qua. Mỗi ngày, phòng khám truyền nhiễm tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân và khoa điều trị ghi nhận gần 30 trường hợp nhập viện.

Nhiều ca thuộc nhóm nguy cơ cao như bệnh nhân N.V. (63 tuổi) mắc tăng huyết áp, gout mạn, viêm dạ dày nhập viện trong tình trạng sốt 39-40°C, đau mỏi nhiều, nấc cụt liên tục, khó thở phải hỗ trợ thở oxy.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.T.T., phụ nữ mang thai, sốt cao, đau mỏi người, ho nhiều cần theo dõi sát để đảm bảo an toàn thai kỳ và lựa chọn thuốc phù hợp.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trên 70 tuổi kèm bệnh nền mạn tính, hệ miễn dịch suy giảm dẫn tới bội nhiễm viêm phổi, viêm phế quản.

Khoa Bệnh lây đường hô hấp (A4C), Bệnh viện TWQĐ 108, ghi nhận số ca cúm mùa tăng cao đột biến. Ảnh BV

TS.BS Vũ Viết Sáng - Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Viện trưởng Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang nơi đông người.

Bên cạnh đó, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không khạc nhổ bừa bãi và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc cúm.

Trẻ em đang được tiêm vắc-xin cúm mùa để phòng biến chứng nặng từ cúm A. Ảnh minh họa/Internet

Ngoài ra, tiêm vắc-xin cúm mùa là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi. Thời điểm tiêm phù hợp là trước mùa dịch (tháng 3-4 hoặc 10-11).

Khi mắc bệnh, người dân không tự ý dùng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh mà cần đi khám và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.