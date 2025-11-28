Nhiều bệnh nhân ở Bắc Ninh nhập viện do mắc cúm A

Những ngày cuối tháng 11, các bệnh viện ở Bắc Ninh luôn trong tình trạng đông bệnh nhân, phần lớn nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa.

Cúm A bùng phát mạnh tại Bắc Ninh

Theo báo Bắc Ninh, những ngày gần đây, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do mắc cúm A, chủ yếu là trẻ trong độ tuổi đi học và người cao tuổi có bệnh nền.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, khoa Bệnh nhiệt đới và Tiêu hóa Nhi những ngày cuối tháng 11 luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (phường Tân Tiến) đưa con trai 3 tuổi đến khám trong tâm trạng lo lắng vì cháu ho nhiều, sốt cao kéo dài và test nhanh dương tính với cúm A. Chị Nhung chia sẻ: “Lớp con có 33 bạn, nhưng một tuần có 5 đến 6 bạn báo nghỉ ốm trên nhóm Zalo”.

Bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2.

Nhiều gia đình cũng có hiện tượng lây chéo. Bà Nguyễn Thị Thắm, quê ở xã Cao Đức đang chăm cháu trai 5 tuổi điều trị cúm tại đây cho biết: “Tôi từ quê lên chăm cháu. Cháu bị cúm, sau đó lây sang bố và anh”.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Linh, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và Tiêu hóa Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 cho biết, khoa bắt đầu tiếp nhận lượng lớn ca mắc cúm A từ đầu tháng 11. Trung bình mỗi ngày có từ 10 đến 15 trẻ nhập viện, ngày nhiều nhất (17/11) có 19 trường hợp. Các bệnh nhi vào điều trị nội trú thường là bị cúm có biến chứng, kèm theo viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp hoặc tiêu chảy, một số ít phải thở ôxy hoặc điều trị kéo dài do bội nhiễm vi khuẩn.

Hầu hết trẻ bị sốt cao liên tục, mệt mỏi, trong đó nhóm dưới 5 tuổi chiếm đa số. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ Linh cho biết nhiều gia đình xác định rõ nguồn lây là người thân bị ho, sốt nhưng không xét nghiệm. Phần còn lại lây từ lớp học do số lượng học sinh bị cúm cùng lúc khá lớn.

Theo bác sĩ Linh, số ca nhập viện năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024. Những ngày vừa qua, số ca mắc cúm thường chiếm trên 50% số ca điều trị nội trú. Có thời điểm khoa quá tải cục bộ, phải giải phóng những bệnh nhi đã ổn định để nhường giường cho nhóm nặng hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, số người đến khám vì triệu chứng cúm tăng gấp 7 đến 8 lần so với ngày thường (50 đến 60 lượt mỗi ngày). Trong đó số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú mỗi ngày từ 8 đến 10 người, chủ yếu có dấu hiệu biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, phải thở oxy và được theo dõi nghiêm ngặt. Dù lượng bệnh nhân đông, các khoa phòng vẫn bảo đảm phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và chưa có trường hợp nặng phải chuyển tuyến Trung ương.

Không chỉ bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế cũng ghi nhận từ 50 đến 70 lượt bệnh nhân bị cúm mỗi ngày. Do đặc thù bệnh truyền nhiễm, các cơ sở y tế đều bố trí phòng khám riêng và khu điều trị cách ly.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh số 2, virus cúm A luôn có xu hướng biến đổi cấu trúc, tạo ra các phân tuýp mới mà cộng đồng chưa có miễn dịch. Điều này khiến bệnh dễ bùng phát ở môi trường kín và đông người như trường học, doanh nghiệp. Tại các khu vực này, chỉ cần một cá nhân nhiễm bệnh là nguy cơ lây lan diện rộng rất cao vì đường lây truyền qua hô hấp và giọt bắn. Ngoài ra, thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm và áp suất thay đổi mạnh khiến cơ thể phải điều chỉnh để thích nghi, giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho virus xâm nhập và gây bệnh.

Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhân nhập viện là do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa.... Những nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng gồm: Trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường.

Đặc biệt, với phụ nữ đang mang thai, cúm A có thể dẫn đến sẩy thai, lưu thai hoặc gây dị tật thai nhi. Vì vậy, khi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi toàn thân hoặc khó thở, người bệnh không nên chủ quan.

Cúm A và cúm B khác nhau như thế nào?

Cả cúm A và cúm B đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, tuy nhiên nguồn gốc, khả năng lây bệnh và các triệu chứng có phần khác biệt.

Cúm A: Có nguồn gốc từ nhiều loài động vật, đặc biệt là chim hoang dã, gia cầm và lợn - được xem là ổ chứa tự nhiên. Virus cúm A có thể lây từ động vật sang người, gây ra những biến chủng mới khó kiểm soát. Cúm A được chia thành nhiều phân nhóm dựa trên hai protein bề mặt: Hemagglutinin (H) - có 18 loại (H1 - H18), Neuraminidase (N) - có 11 loại (N1 - N11), tạo nên các tổ hợp như H1N1, H3N2, H5N1, H7N9... Các chủng cúm A lây nhiễm mạnh và nhanh, có thể truyền từ người sang người và hiếm hơn là từ động vật sang người. Virus cúm A dễ dàng thích nghi, tạo điều kiện gây đại dịch toàn cầu.

Cúm B: Chỉ xuất hiện ở người và một số loài hải cẩu, không có sự lây truyền giữa các loài, nên khả năng biến đổi di truyền và gây đại dịch thấp hơn. Cúm B không có phân nhóm H/N mà được chia thành hai dòng chính là: B/Yamagata, B/Victoria. Hai dòng này luân phiên lưu hành theo từng mùa cúm. Con đường lây chủ yếu từ người sang người qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt chứa virus. Virus có thể sống trên bề mặt cứng (như thép, nhựa) từ 24 - 48 giờ, và trên vải, giấy khoảng 8 - 12 giờ.