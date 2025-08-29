Hà Nội

Bên trong nhà vườn ngập rau trái của "Út Ráng" Kim Hiền tại Mỹ

Bất động sản

Bên trong nhà vườn ngập rau trái của "Út Ráng" Kim Hiền tại Mỹ

Mỗi ngày, Kim Hiền dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc, tỉa lá, tưới cây trong vườn nhà tại Mỹ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, "Út Ráng" Kim Hiền sở hữu cơ ngơi xinh xắn. Cô không khoe cuộc sống sang chảnh mà thường chia sẻ niềm vui giản dị như trồng cây, trang trí nhà cửa... Ảnh: FB Kim Hien
Mới đây, Kim Hiền chia sẻ khu vườn xanh mát. Hàng ngày, cô dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc, tỉa lá, tưới cây. Ảnh: FB Kim Hien
Khu vườn nhỏ vừa làm đẹp không gian sống, vừa nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho cả gia đình. Ảnh: FB Kim Hien
Hoa hồng bung nở rực rỡ. Ảnh: FB Kim Hien
Mỗi ngày được hít hà hương thơm từ hoa cỏ giúp Kim Hiền cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Ảnh: FB Kim Hien
Ngoài hoa hồng còn nhiều loài hoa khác, đua nhau khoe sắc. Ảnh: FB Kim Hien
Từng nhành cây ngọn cỏ đều được Kim Hiền yêu mến. Ảnh: FB Kim Hien
Hoa hồng vàng bung nở. Ảnh: FB Kim Hien
Hoa quỳnh bung nở cùng lúc 7 bông giữa đêm. Ảnh: FB Kim Hien
Cả khu nhà thơm ngát một mùi hương khó quên. Ảnh: FB Kim Hien
Cây xoài bắt đầu cho trái. Ảnh: FB Kim Hien
