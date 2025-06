Bến Tre: Tuấn Kiệt vượt đối thủ, thắng gói thầu hơn 5 tỷ tại Thạnh Phú

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 28/05/2025, Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre) đã ban hành quyết định số KQ2500174898_2505272101 phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt (Công ty Tuấn Kiệt) trúng thầu Gói thầu: W12.2025: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường lộ ấp Giao Bình (ĐC.07), xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre với giá 5,408 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 270 ngày.

Trích quyết định số KQ2500174898_2505272101 phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt (Công ty Tuấn Kiệt) trúng thầu (Nguồn MSC)

Được biết, đây là một trong 05 gói thầu thành phần thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường lộ ấp Giao Bình (ĐC.07), xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre; đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 23/4/2025, giao cho Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Mô hình tưới nước tiết kiệm nước (Ảnh tư liệu)

Gói thầu: W12.2025: Thi công xây dựng có giá 5,423 tỷ đồng, được tổ chức

Đấu thầu rộng rãi; do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín làm bên mời thầu; được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 28/04/2025 đến ngày 12/5/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500174898_2504281110 ngày 28/04/2025 của Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre)

Theo đó, ngoài Công ty Tuấn Kiệt dự thầu và trúng thầu sau đó với giá 5,408 tỷ đồng; còn có một nhà thầu khác là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lợi Phát (Công ty Lợi Phát) dự thầu với giá 5,254 tỷ đồng. Mặc dù có giá dự thầu thấp hơn đối thủ, nhưng không đạt kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

“Cú trượt” này của công ty Lợi Phát đã phần nào cho thấy sự phong phú và đa dạng của lĩnh vực đấu thầu, khi mà bề dày lịch sử của một nhà thầu chưa chắc đã là lợi thế trong một gói thầu cụ thể. Bởi theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lợi Phát (có địa chỉ tại xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), kể từ năm 2019 đến nay đã tham gia khoảng 167 gói thầu, trúng khoảng 63 gói, với tổng giá trị trúng thầu trên 271 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt (có địa chỉ tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) chỉ mới tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2023 đến nay với khoảng 8 gói thầu, trúng 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 33 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Tuy nhiên có điều đặc biệt là tất cả gói thầu mà công ty này tham gia và trúng đều nằm ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Riêng với Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Tuấn Kiệt trúng thầu.

Trước đó, tại gói thầu W3.2024: Thi công xây dựng công trình đường Luôn Lá (ĐC.05), xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cũng do Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư và cũng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín làm bên mời thầu – Công ty Tuấn Kiệt với vai trò là thành viên của Liên danh An Phú – Tuấn Kiệt (Công ty TNHH MTV Tư vấn - Kiến Trúc - Xây dựng An Phú & Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Tuấn Kiệt) đã được phê duyệt trúng thầu với giá 8,212 tỷ đồng (giá gói thầu 8,222 tỷ đồng), thực hiện trong 240 ngày (Quyết định số 1028/QĐ-PMU ngày 1/10/2024 của Ban QLDA CSAT tỉnh Bến Tre)