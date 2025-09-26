Bé gái 19 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng mặt

Một bé gái 19 tháng tuổi ở TP Huế đang chơi ngoài đường, bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn.

Ngày 25/9, Phòng Tiêm chủng dịch vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi (trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) bị chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại vùng đầu, mặt và cổ.

Trước đó, chiều 24/9, trong lúc đang chơi ngoài đường, cháu bé bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn. Nạn nhân lập tức được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Cháu bé bị tổn thương nặng vùng mặt và đầu. Ảnh: CDC TP Huế

Do vết thương khá nặng và nằm ở vùng nguy hiểm, bệnh nhi được phẫu thuật cắt lọc, làm sạch và khâu vết thương. Sau đó, bé được chuyển đến CDC TP Huế để tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại và được tư vấn phác đồ tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện, cháu bé vẫn đang được theo dõi, điều trị và tâm lý còn hoảng sợ.

Theo CDC Huế cảnh báo khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ cần tuyệt đối không để con tiếp xúc, chơi gần với vật nuôi, nhất là chó dữ. Người nuôi chó không được thả rông, phải đeo rọ mõm vật nuôi khi ra đường và tiêm phòng dại đầy đủ.