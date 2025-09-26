Hà Nội

Sống Khỏe

Bé gái 19 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng mặt

Một bé gái 19 tháng tuổi ở TP Huế đang chơi ngoài đường, bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn.

Hạo Nhiên

Ngày 25/9, Phòng Tiêm chủng dịch vụ – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi (trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) bị chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại vùng đầu, mặt và cổ.

Trước đó, chiều 24/9, trong lúc đang chơi ngoài đường, cháu bé bị chó nhà hàng xóm tuột xích lao ra cắn. Nạn nhân lập tức được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

z7051264413729-7b6a4.jpg
Cháu bé bị tổn thương nặng vùng mặt và đầu. Ảnh: CDC TP Huế

Do vết thương khá nặng và nằm ở vùng nguy hiểm, bệnh nhi được phẫu thuật cắt lọc, làm sạch và khâu vết thương. Sau đó, bé được chuyển đến CDC TP Huế để tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại và được tư vấn phác đồ tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện, cháu bé vẫn đang được theo dõi, điều trị và tâm lý còn hoảng sợ.

Theo CDC Huế cảnh báo khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ cần tuyệt đối không để con tiếp xúc, chơi gần với vật nuôi, nhất là chó dữ. Người nuôi chó không được thả rông, phải đeo rọ mõm vật nuôi khi ra đường và tiêm phòng dại đầy đủ.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé 5 tuổi bị chó cắn vùng mặt, cảnh báo nguy cơ bệnh dại

100% số ca tử vong do bệnh dại là không tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại, lý do vì chủ quan cho rằng chó nhà cắn.

Nhiều vết thương từ má, môi đến tuyến nước bọt mang tai

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, đơn vị mới tiếp nhận cấp cứu trường hợp cháu H.H.A, 5 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều sau khi bị chó cắn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận chó cắn vào mắt gây biến dạng, mất thị lực

Tai nạn do chó cắn ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa hè. Nhiều trường hợp bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, môi, mi mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vừa qua, Phòng khám Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân N.H.N 42 tuổi phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đến khám trong tình trạng vết thương vùng mi mắt do chó cắn.

Các bác sĩ cho biết, người bệnh nhập viện với vết thương rách mi dưới dài khoảng 4cm, kèm sưng nề và chảy máu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chó hoang mắc bệnh dại cắn 5 người bị thương ở Đà Nẵng

Một con chó thả rông, liên tục há miệng lè lưỡi đã bất ngờ lao vào tấn công người dân địa phương ở Đà Nẵng khiến 5 người bị thương.

Ngày 31/7, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn thôn Hội Lâm (xã Sơn Cẩm Hà) vừa xảy ra một vụ chó dại cắn khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Trước đó, chiều tối 27/7, một con chó thả rông, không rõ chủ, có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, liên tục há miệng lè lưỡi, đã bất ngờ lao vào tấn công người dân địa phương.

Xem chi tiết

