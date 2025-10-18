Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ cướp 140 tờ vé số, ngã nhào khi đuổi theo

Ngày 09/10, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo về việc một bé trai 11 tuổi bị một người phụ nữ lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 07/10/2025, Công an xã Đức Hòa tiếp nhận tố giác của chị Lê Thị Đông Nhi, ngụ ấp Trung Ba, xã Phú Tân, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Chị Nhi trình báo việc con trai mình là Lê Đông Phương (11 tuổi) bị một người phụ nữ không rõ lai lịch chiếm đoạt 140 tờ vé số (xổ chiều ngày 07/10/2025).

Bé trai đạp xe đạp đuổi theo người phụ nữ và bị té ngã

Qua xác minh ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị Nhi giao cho con trai 140 tờ vé số của các đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu để đi bán. Khi em Phương đi đến đoạn đường bêtông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, có một người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh – trắng (không rõ biển số) đến hỏi mua vé số.

Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói với Phương “nhà cô có chiếc xe đạp điện cho con, chạy theo cô”. Tin lời, Phương vừa định đạp xe theo thì người phụ nữ bất ngờ tăng ga bỏ chạy, mang theo toàn bộ 140 tờ vé số.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an xã Đức Hòa tổ chức xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.