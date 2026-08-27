Bé gái 10 tuổi nguy cơ mù vĩnh viễn được cứu thị lực nhờ mổ nội soi

Phẫu thuật nội soi qua đường mũi giúp các bác sĩ Bệnh viện K tiếp cận khối u nền sọ, giải phóng chèn ép và bảo tồn thị giác cho bệnh nhi.

Khối u tiếp tục phát triển, thị lực giảm nhanh

Bệnh nhi C.T.V., 10 tuổi, được phát hiện u tuyến yên tăng tiết prolactin, đã điều trị nội khoa trong 6 tháng. Tuy nhiên, khối u tiếp tục phát triển, khiến thị lực hai mắt suy giảm, việc đọc sách trở nên khó khăn.

ThS.BS Phạm Gia Dự, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u có kích thước gần 3 cm, chèn ép vào dây thị giác, đồng thời tiếp xúc với động mạch cảnh trong hai bên tại đoạn xoang hang.

Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm bởi vùng tuyến yên nằm sâu trong nền sọ, cạnh nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Khi khối u phát triển, tình trạng chèn ép dây thị giác có thể gây tổn thương thị lực nghiêm trọng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K quyết định phẫu thuật lấy u bằng kỹ thuật nội soi qua đường mũi.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đường mổ nhỏ, yêu cầu độ chính xác cao

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết, phẫu thuật u tuyến yên ở trẻ em có những khó khăn riêng. Cấu trúc mũi, xoang và nền sọ của trẻ còn nhỏ, trong khi khoang mũi hẹp và sâu khiến thao tác đưa, xoay dụng cụ bị hạn chế.

Khối u lại nằm ở vị trí sâu trong nền sọ, xung quanh là giao thoa thị giác và các mạch máu lớn. Vì vậy, từng thao tác trong quá trình phẫu thuật đều phải được tính toán cẩn trọng nhằm lấy tổn thương, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc lành.

Ê-kíp sử dụng hệ thống nội soi và thiết bị định vị thần kinh để tiếp cận khối u qua đường mũi. Đây là một trong những kỹ thuật ít xâm lấn được ứng dụng trong phẫu thuật các bệnh lý nền sọ.

Trong trường hợp của bé C.T.V., mục tiêu quan trọng không chỉ là xử lý khối u mà còn giải phóng chèn ép dây thị giác, bảo vệ động mạch cảnh và các cấu trúc thần kinh lân cận.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi tiến triển thuận lợi. Năm ngày sau ca mổ, bé đã ổn định, đi lại bình thường và thị lực hai mắt phục hồi rõ rệt. Đáng chú ý, bệnh nhi có thể đọc sách trở lại, hoạt động mà trước đó gặp nhiều khó khăn do thị lực suy giảm.

Theo kế hoạch, sau khoảng 2–3 tuần theo dõi, nếu đáp ứng tốt, bé có thể đủ điều kiện sức khỏe để trở lại trường học trong năm học mới.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Đức Liên cảnh báo, cha mẹ cần chú ý những thay đổi về thị lực ở trẻ, đặc biệt tình trạng nhìn kém tiến triển, khó đọc sách hoặc các biểu hiện bất thường kéo dài, cần được đánh giá y tế thay vì chủ quan cho rằng chỉ liên quan đến tật khúc xạ.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám? Thị lực giảm hoặc nhìn mờ kéo dài, đặc biệt ở cả hai mắt. Trẻ gặp khó khăn khi đọc sách, nhìn bảng hoặc thường xuyên nheo mắt. Đau đầu kéo dài kèm thay đổi thị lực. Có biểu hiện bất thường về tăng trưởng hoặc nội tiết. Các triệu chứng tiến triển nhanh cần được khám sớm để loại trừ bệnh lý thần kinh, nội tiết và tổn thương vùng nền sọ. Lưu ý: Các triệu chứng trên không đồng nghĩa trẻ mắc u tuyến yên. Việc chẩn đoán cần dựa trên thăm khám chuyên khoa và các phương tiện cận lâm sàng phù hợp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: "Siết chặt luật: Đề xuất cấm toàn diện việc đưa lao động đi làm massage tại nước ngoài".