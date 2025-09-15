Bé 5 tuổi ở Thái nguyên nuốt phải pin cúc áo

Bé Minh Châu (5 tuổi, Thái Nguyên) trong lúc chơi tại nhà đã vô tình nuốt phải một viên pin cúc áo. May mắn, gia đình phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Khi nhập viện, bé tỉnh táo, chưa có triệu chứng bất thường. Bác sĩ khoa Nhi lập tức phối hợp chuyên khoa Tiêu hóa, chỉ định nội soi thực quản dạ dày và gắp ra thành công viên pin đường kính 2cm. Sau can thiệp, bé được chăm sóc dinh dưỡng, ăn uống trở lại bình thường và xuất viện chỉ sau 1 ngày.

ThS.BSNT Thân Thị Thùy Linh cho biết: “Trẻ nuốt dị vật không đơn giản là tai nạn sinh hoạt, mà là một cấp cứu tiêu hóa cần xử lý kịp thời. Nếu dị vật di chuyển vào sâu sẽ gây biến chứng nặng như thủng thực quản, xuất huyết tiêu hóa, viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng”.

Thăm khám cho bệnh nhi sau can thiệp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, dị vật pin cúc áo có thể gây biến chứng nặng nề ảnh hưởng tới tính mạng nếu dị vật nằm quá lâu ở thực quản. Khác với các dị vật khác, khi viên pin mắc lại thực quản sẽ gây ra một loạt các biến chứng như loét, hoại tử dần các lớp của thành thực quản dẫn tới thủng thực quản, tổn thương các mạch máu thực quản hoặc để lại di chứng hẹp thực quản về sau.

Những viên pin cúc áo có hình dạng như những chiếc đĩa bạc dẹt, được tìm thấy trong các vật dụng phổ biến ở hầu hết gia đình như điều khiển từ xa, nhiệt kế, đồng hồ, đồ chơi,… Dị vật pin không được phát hiện sẽ gây nguy hiểm, đặc biệt pin từ tính và pin có chứa kiềm, acid có tính xuyên thấu, ăn mòn cao.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình nên để mắt đến trẻ, không để trẻ nuốt dị vật. Phụ huynh kiểm tra các đồ dùng hoạt động bằng pin, đảm bảo nằm ngoài tầm với của trẻ bởi một lần vô tình nuốt phải có thể dẫn đến các biến chứng suốt đời.

Trẻ nuốt pin vào thực quản sẽ thủng thực quản. Trẻ nhét pin vào mũi dễ bị thủng vách ngăn mũi, huỷ các cuốn mũi, tổn thương cấu trúc bên trong… Nhét pin vào tai có thể thủng màng nhĩ, thủng các xương cơ, giảm thính lực.

Hiện tình trạng sức khoẻ bệnh nhi ổn định, được xuất viện và tái khám theo lịch hẹn.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, không tự móc họng hay xử lý tại nhà, cũng không cho trẻ ăn uống thêm. Hãy nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán vị trí dị vật và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Không để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ dễ nuốt như pin cúc, nam châm, hạt nhựa, đồ chơi tháo lắp.