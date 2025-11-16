Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở trong lúc làm răng

Sáng 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa cấp cứu và gắp thành công dị vật trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi N.Q.T.Đ. (trú tại xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Trước đó, bệnh nhi N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị sặc kim chọc tủy vào đường thở.

Theo chia sẻ của người nhà, em N.Q.T.Đ đang trong quá trình làm răng tại một cơ sở y tế bên ngoài thì kim chọc tuỷ rơi từ khoang miệng xuống đường thở.

Qua thăm khám và chụp phim, các bác sĩ xác định bé bị sặc kim chọc tủy dài khoảng 22mm, vị trí mắc tại góc carina, nơi chia đôi khí quản.

Các bác sĩ gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh BV

Dị vật này dài khoảng 22mm, nằm ở góc carina (nơi vùng chia đôi khí quản), một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, một đầu tròn nằm trong phế quản gốc trái.

Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp cấp cứu vô cùng nguy hiểm. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Các triệu chứng trước đó của bệnh nhi đã được cải thiện. Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi trong vòng 48 giờ.

Dị vật trong đường thở của bệnh nhi. Ảnh BV

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, mắc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, xẹp phổi, viêm phổi hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh dị vật rơi vào đường thở khi làm răng, phụ huynh cần theo dõi trẻ chặt chẽ trong quá trình làm răng, tránh để trẻ cười đùa, khóc lóc. Luôn quan sát trẻ khi làm răng, vui chơi, ăn uống...

Khi xảy ra sự cố hóc, nghẹn, cha mẹ cần bình tĩnh xử lý, nên học thuộc và nắm chắc các bước sơ cứu cho trẻ. Trong quá trình sơ cứu, tuyệt đối không dùng tay móc dị vật, không gây nôn hoặc cho ăn uống. Nếu trẻ vẫn tỉnh, ho có hiệu quả cần động viên trẻ ho. Ho tự nhiên có hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp can thiệp vật lý nào khác.

Các biện pháp vật lý (vỗ lưng, ấn ngực, Heimlich) chỉ được thực hiện khi trẻ không ho được, ho không hiệu quả và khó thở tăng dần. Đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ hóc dị vật như ho sặc, thở rít, tím tái cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để xử lý kịp thời.