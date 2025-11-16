Hà Nội

Sống Khỏe

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở trong lúc làm răng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa gắp thành công kim chọc tủy kẹt trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi.

Bình Nguyên

Sáng 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa cấp cứu và gắp thành công dị vật trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi N.Q.T.Đ. (trú tại xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Trước đó, bệnh nhi N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị sặc kim chọc tủy vào đường thở.

Theo chia sẻ của người nhà, em N.Q.T.Đ đang trong quá trình làm răng tại một cơ sở y tế bên ngoài thì kim chọc tuỷ rơi từ khoang miệng xuống đường thở.

Qua thăm khám và chụp phim, các bác sĩ xác định bé bị sặc kim chọc tủy dài khoảng 22mm, vị trí mắc tại góc carina, nơi chia đôi khí quản.

Các bác sĩ gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh BV

Các bác sĩ gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh BV

Dị vật này dài khoảng 22mm, nằm ở góc carina (nơi vùng chia đôi khí quản), một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, một đầu tròn nằm trong phế quản gốc trái.

Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp cấp cứu vô cùng nguy hiểm. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Các triệu chứng trước đó của bệnh nhi đã được cải thiện. Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi trong vòng 48 giờ.

Dị vật trong đường thở của bệnh nhi. Ảnh BV

Dị vật trong đường thở của bệnh nhi. Ảnh BV

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, mắc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, xẹp phổi, viêm phổi hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh dị vật rơi vào đường thở khi làm răng, phụ huynh cần theo dõi trẻ chặt chẽ trong quá trình làm răng, tránh để trẻ cười đùa, khóc lóc. Luôn quan sát trẻ khi làm răng, vui chơi, ăn uống...

Khi xảy ra sự cố hóc, nghẹn, cha mẹ cần bình tĩnh xử lý, nên học thuộc và nắm chắc các bước sơ cứu cho trẻ. Trong quá trình sơ cứu, tuyệt đối không dùng tay móc dị vật, không gây nôn hoặc cho ăn uống. Nếu trẻ vẫn tỉnh, ho có hiệu quả cần động viên trẻ ho. Ho tự nhiên có hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp can thiệp vật lý nào khác.

Các biện pháp vật lý (vỗ lưng, ấn ngực, Heimlich) chỉ được thực hiện khi trẻ không ho được, ho không hiệu quả và khó thở tăng dần. Đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ hóc dị vật như ho sặc, thở rít, tím tái cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để xử lý kịp thời.

Theo các báo cáo y học tại Mỹ, hóc sặc dị vật gây nghẹt thở là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống. Ước tính có khoảng 150 trẻ em bị nghẹt thở mỗi năm. Hàng nghìn trẻ phải cấp cứu do dị vật đường thở, một số khác bị tổn thương não vĩnh viễn.

Sống Khỏe

Cả người lớn và trẻ em đều hóc dị vật nguy hiểm

Hóc dị vật có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Tìm hiểu dấu hiệu và cách xử lý kịp thời để bảo vệ sức khỏe.

Tính đến tháng 9/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều trị hơn 60 trường hợp bệnh nhân bị hóc dị vật ở cả đường tiêu hoá lẫn đường thở, trải rộng ở mọi độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Sẽ chẳng ai nghĩ đến, những vật nhỏ bé như: Đầu bút, viên pin, cúc áo, xương cá... lại có thể trở thành mối hiểm hoạ, gây ra biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu bé trai 8 tuổi ở Khánh Hòa nuốt phải dị vật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Khánh Hòa) vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị hóc dị vật hình tròn nhỏ, kích thước khoảng 2mm.

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh nhi tên N.V.T. (8 tuổi, ở xã Ninh Hải) nhập viện trong tình trạng đau họng, đau ngực, sốt nhẹ, thở nhanh bất thường.

Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi trái mức độ trung bình, kèm phổi trái xẹp hoàn toàn và tắc phế quản trái, nghi ngờ có dị vật bên trong đường thở.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hạt hồng xiêm gây đông đặc nhu mô phổi cụ bà 90 tuổi

Dị vật bỏ quên lâu ngày bám chắc và sâu hơn, gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, biến chứng gây áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản...

Một cụ bà 90 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vô tình phát hiện dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản khi đang điều trị bệnh lý khác tại viện.

Nhờ kỹ thuật nội soi khéo léo và chính xác, bác sĩ khoa Hô hấp đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giúp tránh nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng ở người cao tuổi.

Xem chi tiết

