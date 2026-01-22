Bé 2,6 kg dây rốn thắt nút được sinh thường an toàn nhờ theo dõi đúng

Một ca sinh thường đặc biệt vừa được theo dõi và xử trí thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai nhi được phát hiện dây rốn thắt nút – một tình trạng hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ trong thai kỳ.

Thai phụ được phát hiện dây rốn thắt nút từ khoảng tuần thai 25–26 trong quá trình siêu âm định kỳ. Đến tuần thai 38, sản phụ xuất hiện cơn chuyển dạ và nhập viện, gia đình bày tỏ mong muốn mổ lấy thai chủ động do lo ngại dây rốn có thể thắt chặt hơn trong quá trình sinh thường.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lợi ích – nguy cơ và tư vấn đầy đủ cho sản phụ, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án can thiệp. Nếu có các dấu hiệu phát sinh trong quá trình chuyển dạ.

Trên cơ sở các chỉ số theo dõi ổn định, thai nhi đáp ứng tốt, ê-kíp quyết định theo dõi chuyển dạ sinh thường. Toàn bộ quá trình được kiểm soát chặt chẽ, sẵn sàng chuyển mổ cấp cứu nếu xuất hiện dấu hiệu suy thai.

Bé trai nặng 2,6 kg chào đời an toàn dù dây rốn thắt nút - Ảnh BVCC

Kết quả, bé trai nặng 2,6 kg chào đời an toàn qua đường âm đạo, mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, dây rốn thắt nút là tình trạng hiếm gặp nhưng không phải lúc nào cũng là chỉ định mổ lấy thai. Việc phát hiện sớm giúp xây dựng chiến lược theo dõi phù hợp, tránh can thiệp không cần thiết. Theo dõi sát và quyết định đúng thời điểm mới là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.