Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé 2,6 kg dây rốn thắt nút được sinh thường an toàn nhờ theo dõi đúng

Theo dõi sát và quyết định đúng thời điểm mới là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Thúy Nga

Một ca sinh thường đặc biệt vừa được theo dõi và xử trí thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai nhi được phát hiện dây rốn thắt nút – một tình trạng hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ trong thai kỳ.

Thai phụ được phát hiện dây rốn thắt nút từ khoảng tuần thai 25–26 trong quá trình siêu âm định kỳ. Đến tuần thai 38, sản phụ xuất hiện cơn chuyển dạ và nhập viện, gia đình bày tỏ mong muốn mổ lấy thai chủ động do lo ngại dây rốn có thể thắt chặt hơn trong quá trình sinh thường.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lợi ích – nguy cơ và tư vấn đầy đủ cho sản phụ, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án can thiệp. Nếu có các dấu hiệu phát sinh trong quá trình chuyển dạ.

Trên cơ sở các chỉ số theo dõi ổn định, thai nhi đáp ứng tốt, ê-kíp quyết định theo dõi chuyển dạ sinh thường. Toàn bộ quá trình được kiểm soát chặt chẽ, sẵn sàng chuyển mổ cấp cứu nếu xuất hiện dấu hiệu suy thai.

day-ron-that-nut.png
Bé trai nặng 2,6 kg chào đời an toàn dù dây rốn thắt nút - Ảnh BVCC

Kết quả, bé trai nặng 2,6 kg chào đời an toàn qua đường âm đạo, mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, dây rốn thắt nút là tình trạng hiếm gặp nhưng không phải lúc nào cũng là chỉ định mổ lấy thai. Việc phát hiện sớm giúp xây dựng chiến lược theo dõi phù hợp, tránh can thiệp không cần thiết. Theo dõi sát và quyết định đúng thời điểm mới là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

#Dây rốn thắt nút trong thai kỳ #Sinh thường an toàn khi phát hiện sớm #Theo dõi và xử trí trong chuyển dạ #Nguy cơ và cách xử lý dây rốn thắt nút #An toàn cho mẹ và bé trong sinh nở

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé trai 3,3 kg bị dây rốn thắt hai nút hiếm gặp chào đời an toàn

Bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh nhờ phát hiện kịp thời dây rốn thắt hai nút, một biến chứng hiếm gặp, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công một ca sinh đặc biệt khi phát hiện dây rốn của thai nhi bị thắt tới hai nút – biến chứng hiếm có thể gây thiếu oxy và đe dọa tính mạng thai nhi.

Ca mổ do ThS.BSCKII Lê Duy Toàn, Trưởng khoa D4, trực tiếp thực hiện. Khi mở tử cung, bác sĩ phát hiện dây rốn của thai nhi bị thắt hai nút nhưng may mắn chưa siết chặt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu thai nhi 38 tuần bị dây rốn thắt nút, quấn cổ 2 vòng

Các biến chứng dây rốn thắt nút có thể xảy ra trước sinh và trong sinh, thường đòi hỏi phải được cấp cứu ngay lập tức để ngăn chặn thai chết trong tử cung.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mang thai hơn 38 tuần, thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

Theo đó, sáng ngày 27/8/2025, Chị N.T. T (26 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng đau bụng, kết quả thăm khám, thai 38 tuần 4 ngày, ối vỡ sớm thai suy, bệnh nhân Thalassemia, thiếu máu mức độ trung bình; thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dây rốn xoắn nhiều vòng, thai nhi thoát khỏi cửa tử nhờ bất thường hiếm gặp

Chính độ dài bất thường này đã giúp dây rốn chưa bị xoắn chặt hoàn toàn. Nếu dây rốn ngắn hơn, các vòng xoắn siết nhanh, chặt hơn sẽ gây tắc dòng máu nuôi thai.

Ngày 24/7, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật kịp thời cứu sống thai nhi có dây rốn bất thường, hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ N.T.N.T (25 tuổi, Hà Nội) được phát hiện thai tăng cân chậm rõ từ tuần 30. Tuy nhiên, các chỉ số doppler và vận động thai vẫn trong giới hạn cho phép nên chị được hẹn tái khám sát để theo dõi kỹ sự phát triển của thai nhi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới