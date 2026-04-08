Bẫy thuê trọ giá rẻ trên Facebook, sinh viên sập bẫy mất tiền

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, thời gian gần đây xuất hiện một chiêu trò lừa đảo trực tuyến mới khi các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội ảo, đăng tin cho thuê phòng trọ giá rẻ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân chủ yếu là sinh viên và người lao động có nhu cầu thuê nhà gấp.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý người thuê trọ

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đối tượng Đinh Văn Kiếm đã tạo nhiều tài khoản như “Phạm Hà”, “Trang Huyền” trên Facebook và Zalo để đăng tin cho thuê phòng với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người thuê. Khi có người liên hệ, đối tượng nhanh chóng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ phòng”, đồng thời đưa ra lý do như có nhiều người hỏi thuê hoặc cần chốt gấp để tạo áp lực tâm lý.

Trường hợp của chị N.K.L (SN 2003, trú Phú Thọ) là một ví dụ điển hình. Sau khi thấy tin đăng phòng trọ giá 1,8 triệu đồng/tháng tại Hải Phòng, chị đã chuyển 1 triệu đồng tiền cọc theo yêu cầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, chị bị chặn liên lạc và không thể tìm được người cho thuê.

Một sinh viên khác tại Hải Phòng cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị chiếm đoạt 1 triệu đồng chỉ sau vài tin nhắn trao đổi. Đáng chú ý, khi bị nạn nhân tố giác trên mạng xã hội, đối tượng liên tục đổi tên tài khoản và tiếp tục đăng tin lừa đảo, khiến nhiều người khác sập bẫy.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn này lợi dụng tâm lý muốn tìm phòng giá rẻ, thủ tục nhanh gọn của người thuê, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tuyển sinh hoặc đầu năm học, khi nhu cầu tìm nhà tăng cao.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia an ninh mạng

Công an TP Hải Phòng cho biết đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sau khi nhận được tin báo và bắt giữ đối tượng. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch thuê nhà qua mạng, đặc biệt không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp kiểm tra phòng và xác minh rõ danh tính chủ nhà.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn – chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS), việc giả mạo danh tính trên Facebook hiện nay khá dễ dàng do nền tảng này cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng tải nội dung nhanh chóng.

“Để làm giả một người bất kỳ, kẻ xấu chỉ cần lập tài khoản mới, sao chép ảnh đại diện và nội dung từ tài khoản thật để tạo độ tin cậy”, ông Sơn phân tích. Ông cũng cho rằng cơ chế bảo vệ người dùng trên nền tảng mạng xã hội còn nhiều hạn chế, khiến việc phát hiện và xử lý tài khoản giả mạo chưa thực sự hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến nghị, người dùng cần kiểm tra kỹ lịch sử tài khoản, thời gian hoạt động, mức độ tương tác trước khi giao dịch. Đặc biệt, cần ưu tiên gặp trực tiếp, xem phòng thực tế và ký hợp đồng rõ ràng thay vì chỉ trao đổi qua tin nhắn.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, việc nâng cao cảnh giác và trang bị kỹ năng số được xem là “lá chắn” quan trọng giúp người dân tự bảo vệ mình trước những cái bẫy tinh vi trên không gian mạng.