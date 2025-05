Bắt quả tang nhóm đối tượng chôn, đổ chất thải ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ công tác thuộc Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng đang chôn, đổ chất thải công nghiệp ra môi trường.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, đơn vị phối hợp với tổ công tác thuộc Bộ Công an kịp thời phát hiện các đối tượng đang có hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải công nghiệp ra môi trường.

Cảnh sát làm việc với một đối tượng tại hiện trường sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 18/5, tổ Công tác thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Đại Đồng kiểm tra phát hiện Trần Văn Bằng (SN 1984, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) đang có hành vi chỉ đạo các lái xe thực hiện chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn Công nghiệp tại khu đất của Bằng tại đường 281 thuộc địa phận thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 1 xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO, BKS 89C 127.94 do anh Hà Văn Chung (SN 1995, trú tại bản Suối Hang, xã Mường Gio, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển đang thực hiện hành vi đổ chất thải công nghiệp xuống khu đất.

Thời điểm đó, Trần Văn Bằng đang điều khiển máy xúc nhãn hiệu VOLVO 60 thực hiện việc san ủi chất thải từ ô tô tải xuống bãi đất.

Cảnh sát làm việc với đối tượng Trần Văn Bằng tại hiện trường.

Ngoài ra còn có một số công nhân đang sử dụng các máy sàng để phân loại số vật chất đang tập kết tại khu đất. Quá trình kiểm tra, còn có 2 xe tải đang chờ chất thải rắn Công nghiệp đến chờ đổ tại khu đất trống nêu trên.

Bước đầu Trần Văn Bằng khai nhận toàn bộ lượng chất thải chở về bãi đất do Bằng tiếp nhận từ bà Lê Thị Thúy (SN 1974, hiện nay ở số 16, ngõ 248 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, quê quán tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên) là chủ thửa đất thửa đất số 16, tờ bản đồ số 26, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi phân loại phần không còn giá trị, Bằng vận chuyển đi chôn lấp tại khu vực ao rộng khoảng 1000 m2 cùng thôn.

Vụ việc đang được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.