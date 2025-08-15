Hà Nội

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng buôn bán động vật quý hiếm ở Hải Phòng

Đối tượng Bảo, bị Công an bắt quả tang khi mang theo một cá thể Cu li nhỏ đã chết, trọng lượng 400g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Gia Đạt

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố một vụ án về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

capture-888.png
Đối tượng Trần Quốc Bảo.

Theo đó, vào hồi 12h50 ngày 6/8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt, lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (sinh năm 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng).

Qua kiểm tra, Công an xã đã bắt quả tang Bảo đang mang theo một cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Công an TP Hải Phòng cho biết, Cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Vì sao cùng nhân nuôi động vật quý hiếm, người được khen, người bị bắt?

Để đảm bảo hoạt động nhân nuôi không trở thành lỗ hổng hợp lý hoá săn bắt động vật hoang dã trái phép, cơ quan chức năng quy định các điều kiện chặt chẽ.

Để đảm bảo hoạt động nhân nuôi không trở thành lỗ hổng hợp lý hoá săn bắt động vật hoang dã trái phép, cơ quan chức năng quy định các điều kiện chặt chẽ để nhân nuôi, trong đó quan trọng nhất là chứng minh được nguồn gốc và tính hợp pháp của động vật nhân nuôi. Các cơ sở không thực hiện đúng quy định của pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết, theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, người dân được phép nuôi thương mại gà lôi trắng.

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng đang mang bán cá thể cu li thuộc nhóm IB

Công an xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) bắt quả tang đối tượng mang theo cá thể cu li nhỏ (loại động vật quý hiếm nhóm IB) đã chết với mục đích bán trái phép kiếm lời.

Ngày 14/8, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ việc cho biết, khoảng 12h50 ngày 6/8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt, lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng).

78888.jpg
Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an
Xã hội

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn đất quý hiếm

Người dân ở Hà Tĩnh vừa bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Ngày 14/8, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận để chăm sóc và tái thả một cá thể trăn đất quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Lê Hải Viện (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể trăn đất mắc vào lưới phía sau vườn nên đã bắt lại, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

