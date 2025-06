Bắt nhân viên điện lực lừa hơn nửa tỷ đồng làm đường điện

C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 20/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức tinh vi, do đối tượng Trần Quang Đạo (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu.