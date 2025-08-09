Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bất ngờ về số phận cuối cùng kỹ nữ chốn thanh lâu xưa

Từ bỏ chốn ăn chơi, nhiều kỹ nữ thời xưa phải sống nơi khắc nghiệt, và điểm đến cuối cùng khiến cả giới sử học ngỡ ngàng.

Trong xã hội phong kiến Trung Hoa xưa, địa vị của phụ nữ vốn đã thấp, kỹ nữ lại càng nằm ở tầng đáy. Phần lớn họ sinh ra trong gia cảnh bần hàn, vì miếng cơm manh áo mà bị bán vào thanh lâu từ thuở nhỏ, buộc phải sớm học cách làm vừa lòng khách làng chơi.

Thực tế, kỹ nữ cổ đại được chia thành hai loại: loại "bán thân không bán nghệ" (tức chuyên phục vụ thể xác) và loại "bán nghệ không bán thân" (tức thiên về ca múa, trò chuyện). Tuy nhiên, dù thuộc loại nào, một khi đã làm việc trong thanh lâu thì cũng khó tránh khỏi định kiến xã hội, bị xem là tầng lớp bị coi thường.

Trong xã hội phong kiến, kỹ nữ bị xem là tầng lớp thấp kém, sống cuộc đời long đong và đầy định kiến (Ảnh minh họa)
Trong xã hội phong kiến, kỹ nữ bị xem là tầng lớp thấp kém, sống cuộc đời long đong và đầy định kiến (Ảnh minh họa)

Mơ ước lớn nhất của nhiều kỹ nữ khi ấy chính là gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương mình để có thể gả đi làm vợ, hoặc ít nhất là làm thiếp. Trong số đó, nổi tiếng nhất là các mỹ nhân thuộc nhóm "Tần Hoài bát yến" thời Minh - Thanh như Cố Hành Ba, sau này làm thiếp của Lễ bộ Thượng thư nhà Thanh là Cống Đỉnh Tư, sống cuộc đời khá an nhàn về sau. Hay Trần Viên Viên, sau khi được chuộc khỏi kỹ viện, đã nên duyên cùng danh tướng Ngô Tam Quế. Thậm chí, vì nàng mà Ngô Tam Quế đã "phẫn nộ vì hồng nhan", mở cổng Sơn Hải Quan dẫn quân Mãn Thanh vào Trung Nguyên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Trường hợp đau lòng như hoa khôi Đỗ Thập Nương là ví dụ điển hình. Nàng đem lòng yêu một người đàn ông, sẵn sàng dâng hết tài sản, chuộc lại thân phận để cùng chàng sống trọn đời. Nhưng sau cùng, nàng bị phụ bạc và uất hận nhảy sông tự vẫn.

Nhiều kỹ nữ sau khi tuổi xuân qua đi, nếu không thể xuất giá thì sẽ chọn cách tiếp tục bám trụ trong nghề bằng cách trở thành bà chủ thanh lâu. Với kinh nghiệm và các mối quan hệ sẵn có, họ dẫn dắt lớp kỹ nữ trẻ hơn, kiếm tiền từ hoạt động môi giới và điều hành kỹ viện.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng không ít người chán ghét con đường ấy, nhất là khi tuổi già, sắc tàn, sức yếu. Họ tìm về với tôn giáo để cầu sự bình yên trong tâm hồn, chọn cuộc sống ẩn dật nơi cửa Phật hoặc đạo quán. Trần Viên Viên từng được Ngô Tam Quế yêu chiều, nhưng về sau bị lạnh nhạt, nàng xin được xây am trong phủ Tây Bình Vương, sống ẩn dật ăn chay niệm Phật. Còn Bính Ngọc Kinh, cũng là một mỹ nhân thời Minh mạt Thanh sơ, sau khi gả cho một vương gia nhưng sống không hạnh phúc, đã về Tô Châu xuất gia làm đạo sĩ, lấy hiệu là "Ngọc Kinh đạo nhân", tìm kiếm sự thanh thản về tinh thần.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tóm lại, kỹ nữ cổ đại sau khi rời thanh lâu thường chọn một trong ba con đường: gả làm vợ hoặc thiếp, tiếp tục ở lại làm bà chủ kỹ viện, hoặc tìm đến chốn thiền môn nương nhờ cửa Phật. Trong đó, lựa chọn cuối cùng buông bỏ bụi trần để tìm đến tâm linh là hướng đi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ nhưng lại phản ánh khát vọng sâu thẳm về sự cứu rỗi và bình yên sau những năm tháng nổi trôi.

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/ho-so-tu-lieu/so-phan-cuoi-cung-cua-ky-nu-chon-thanh-lau-thoi-xua-la-gi-sau-khi-ngung-lam-gai-mai-dam-phan-lon-ho-deu-den-3-noi-nay-noi-cuoi-cung-khien-ai-cung-bat-ngo-459860.htm?fbclid=iwy2xjawlxhotlehrua2flbqixmabicmlketextlnxuzhoqvhlwg9xzdboar6mjhejerc7lqn6rj12ehquhwrsguvtkz6jhi7h0uxp9ekdvq8nr24mwds7bw_aem_xz9ydc2xkeg_wiau-jtxha
#kỹ nữ cổ đại #thanh lâu Trung Hoa #số phận kỹ nữ #địa vị phụ nữ phong kiến #gả làm vợ kỹ nữ #bà chủ kỹ viện

Bài liên quan

Kho tri thức

Khuôn mặt bí ẩn hiện ra trên bể nước cổ nghìn năm tuổi

Một bức tường bể chứa nước cổ bất ngờ hé lộ khuôn mặt kỳ dị, khiến các chuyên gia khảo cổ choáng váng vì chưa từng thấy trong lịch sử.

1.png
Thành phố cổ Ptolemais nằm ở Cyrenaica, một khu vực lịch sử ở đông bắc Libya ngày nay. Nó được thành lập bởi triều đại Ptolemaic (có thể là Ptolemy III Euergetes). Ảnh: @Đại học Warsaw.
2.png
Ptolemais nằm dưới sự kiểm soát của La Mã vào năm 96 TCN và sớm được sáp nhập vào tỉnh Crete và Cyrenaica của La Mã. Sau các cuộc cải cách hành chính của Hoàng đế Diocletian, thành phố cổ này trở thành thủ phủ của tỉnh Libya Superior, còn được gọi là Libya Pentapolis. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Xem chi tiết

Kho tri thức

"Nội soi" xác ướp Ai Cập, bàng hoàng thấy 49 lá bùa hộ mệnh

Chụp CT phát hiện 49 lá bùa hộ mệnh trong xác ướp Ai Cập cổ đại khiến các chuyên gia khảo cổ kinh ngạc, sửng sốt.

1-1121.png
Khi tiến hành khai quật tại Nag el-Hassay ở miền nam Ai Cập, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Cairo, Ai Cập bất ngờ phát hiện ra một di tích cổ xưa kỳ lạ, công phu, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Cairo.
2-7917.png
Đó là một xác ướp nguyên vẹn được gọi là "Cậu bé vàng", ước tính có niên đại từ năm 332 đến năm 30 Trước Công nguyên. Ảnh: @Đại học Cairo.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Đế chế ma túy thâu tóm thế giới không cần nổ súng

Triều đại của Cali Cartel không rực rỡ như Medellín, nhưng lại chính là thời kỳ tinh vi và nguy hiểm nhất của tội phạm ma túy Colombia.

Khi tiếng súng kết liễu trùm ma túy Pablo Escobar vang lên trên một mái nhà ở thành phố Medellín (Colombia) vào tháng 12/1993, thế giới thở phào, tin rằng đế chế ma túy khét tiếng nhất lịch sử đã sụp đổ. Nhưng trong bóng tối của sự sụp đổ đó, một tổ chức tinh vi hơn, im lặng hơn, và nguy hiểm không kém đã lặng lẽ vươn lên kiểm soát gần 80% thị trường cocaine toàn cầu: Cali Cartel – “triều đại ma túy của những quý ông mặc vest”, đối lập hoàn toàn với hình ảnh bạo lực phô trương của Escobar. Không cần bom, không cần nổ súng giữa phố, không cần bảo vệ dinh thự bằng lính gác và súng phóng lựu, Cali Cartel thống trị thị trường ma túy bằng chiến lược thâm nhập chính quyền, kiểm soát tài chính, công nghệ nghe lén và mạng lưới tình báo vượt trội. Đó là một “đế chế ngầm” vận hành như một tập đoàn quốc tế được tổ chức hoàn hảo.

Đứng đầu Cali Cartel là anh em Gilberto và Miguel Rodríguez Orejuela, cùng với hai ông trùm khác là José “Chepe” Santacruz Londoño và Hélmer “Pacho” Herrera. Nếu băng đảng Medellín của Escobar được xây dựng trên bạo lực, khủng bố và hình ảnh “Robin Hood vùng Andes”, thì Cali Cartel lại chọn con đường ngược lại: Thâu tóm quyền lực bằng hối lộ, đầu tư, và ngụy trang dưới lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp. Tại thời điểm đỉnh cao vào giữa những năm 1990, tổ chức này kiểm soát hầu hết lượng cocaine vào Hoa Kỳ và châu Âu, đạt doanh thu ước tính hàng chục tỷ USD mỗi năm. Khác với Escobar, họ không đối đầu công khai với chính quyền mà âm thầm mua chuộc mọi đối tượng từ cảnh sát, chính trị gia đến cả báo chí và quan chức cấp cao trong chính phủ Colombia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hơn 80 tỷ phục hồi khu di tích Lam Kinh

Hơn 80 tỷ phục hồi khu di tích Lam Kinh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo một số hạng mục của Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng.