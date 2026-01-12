Đại tướng Lê Văn Dũng, trọn đời phụng sự Tổ quốc

Cuộc đời Đại tướng Lê Văn Dũng là hành trình trọn vẹn phụng sự cho Tổ quốc. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương sâu sắc.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút ngày 9-1-2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và đồng đội, nhân dân cả nước.

Đại tướng Lê Văn Dũng.

Người giữ vững trận địa tư tưởng của Quân đội

Đại tướng Lê Văn Dũng sinh ngày 25-12-1945, quê tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nay thuộc xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Tên thật của ông là Nguyễn Văn Nới. Trong những năm phong trào Đồng khởi sục sôi, ông đã tham gia hoạt động cách mạng bí mật và được tổ chức đổi tên thành Lê Văn Dũng (Bảy Dũng), gắn bó với con đường cách mạng từ buổi đầu đầy gian khó.

Hơn 17 tuổi, ông thoát ly gia đình, gia nhập Quân giải phóng miền Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát của Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Đoàn Q761 (Đoàn Bình Giã). Trưởng thành từ chiến trường, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Tiểu đội trưởng trinh sát, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Ngày 23-9-1965, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức đúng một năm sau đó.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Lê Văn Dũng trực tiếp chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt ở miền Nam. Theo thống kê trong quá trình 26 năm liên tục chiến đấu và học tập (1963–1989), ông đã tham gia 179 trận đánh, nhiều lần bị thương và đến cuối đời vẫn còn mang trong mình những mảnh đạn.

Tháng 6-1968, ông được điều động sang công tác chính trị, giữ chức Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Từ Chính trị viên phó, rồi Chính trị viên Tiểu đoàn, ông tiếp tục được cử đi đào tạo tại Trường Quân chính Trung – Cao cấp Miền (H14, nay là Trường Sĩ quan Lục quân 2). Trở về đơn vị, ông đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 với quân hàm Đại úy.

Tháng 3-1973, ông được bổ nhiệm Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1; đến tháng 10-1974 là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Trên cương vị này, ông cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Quá trình học tập, rèn luyện của Đại tướng Lê Văn Dũng luôn gắn liền với thực tiễn chiến đấu. Ông từng theo học Trường Văn hóa Bộ Quốc phòng, Học viện Quân sự Cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) và Học viện Quân sự Frunze (Liên Xô). Tháng 8-1980, ông được bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; tháng 6-1986 là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 với quân hàm Đại tá.

Tháng 4-1989, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng, sau đó giữ chức Phó Tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4. Từ tháng 9-1990, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; tháng 10-1991 giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 4; đến tháng 10-1995 là Tư lệnh Quân khu 7. Trên cương vị này, ông cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tháng 1-1998, Đại tướng Lê Văn Dũng được điều động về Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; tháng 4 cùng năm được thăng quân hàm Trung tướng. Cũng trong năm 1998, ông được bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tháng 5-2001, ông giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; tháng 6-2003 được thăng quân hàm Thượng tướng và ngày 6-7-2007 được thăng quân hàm Đại tướng.

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, chỉ đạo chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân. Đặc biệt, ông giữ vai trò quan trọng trong việc đề xuất khôi phục chế độ chính ủy, chính trị viên và tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX).

Song song với công tác trong Quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; được bầu vào Ban Bí thư các khóa IX, X; là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. Đầu năm 2011, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Tấm gương mẫu mực, phong cách sống giản dị và nghĩa tình

Không chỉ được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự – chính trị cấp chiến lược, Đại tướng Lê Văn Dũng còn để lại dấu ấn sâu đậm về phong cách sống và làm việc. Trên mọi cương vị, ông luôn thể hiện sự trung kiên với Đảng, lòng tận tụy với nhân dân, tác phong sâu sát cơ sở, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến thăm, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 giúp nhân dân dựng lại nhà sau cơn bão số 9 (Durian), năm 2006. Ảnh: QĐND.

Theo chia sẻ của nhiều người, ông luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; khuyến khích cấp dưới thẳng thắn trao đổi, phát huy trí tuệ tập thể để thống nhất ý chí và hành động. Phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, coi trọng kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực tiễn đã tạo nên uy tín chính trị và sức lan tỏa bền vững của ông trong toàn quân.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tại quê nhà, ông vận động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng hệ thống cấp nước từ thành phố Bến Tre về xã; quan tâm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ trên nhiều địa phương trong cả nước. Những việc làm ấy thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của một người cộng sản suốt đời vì nhân dân.

Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Lê Văn Dũng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất và Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; cùng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Nhà nước Campuchia.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng là hình ảnh tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo chính trị – quân sự mẫu mực, để lại dấu ấn bền sâu trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước.