Mộ hoàng tử hơn 27.000 năm ở Italy chứa bí mật rợn người

Thanh Trúc – Châu Khải Phong kết hôn cách đây 3 năm nhưng công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2025. Mới đây, cặp đôi kỷ niệm ngày cưới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có khoảng thời gian ngọt ngào bên một nửa yêu thương, sự nghiệp có bước tiến lớn.
Ẩn sâu giữa rừng già Quảng Ngãi, thác Hùng Ngàn gây ấn tượng với dòng nước đổ hùng vĩ, cung trekking hoang sơ và vẻ đẹp nguyên bản hiếm thấy.
Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới, MC Vũ Phương Thảo gây ấn tượng khi diện áo dài cách tân gam đỏ nổi bật.
Ngôi nhà của đạo diễn Trần Bình Trọng gồm 4 tầng, mang đậm chất nghệ sĩ, có hồ cá Koi tạo không gian bình yên giữa lòng Hà Nội.
Quốc đảo Singapore đã vượt lên trước Nhật Bản và phần còn lại của thế giới khi trở thành thị trường đầu tiên chính thức bán mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda Super-One.
Xuất hiện tại Hồ Gươm trong tà áo dài gam sáng tinh khôi, Nguyễn Minh Trang ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trong trẻo.
Bổ sung trái cây giàu vitamin và chất chống ôxy hóa mỗi ngày giúp bảo vệ tế bào sắc tố, nuôi dưỡng tóc khỏe và ngăn ngừa bạc sớm hiệu quả.
Vũ khí cổ xưa có liên quan đến các vị vua Thời Trung Cổ huyền thoại được tìm thấy trong hồ gần pháo đài hoàng gia ở Ba Lan.
Cư trú trong các khu rừng rậm châu Mỹ, loài beo chồn (Herpailurus yagouaroundi) mang vẻ ngoài khác lạ và lối sống kín đáo hiếm thấy ở họ mèo.
Hoa đỗ mai nở rộ trên nhiều triền đồi ở phường Vũng Tàu, tạo điểm check-in nổi bật giữa phố biển, hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Hoa hậu Jennifer Phạm chọn trang phục cảm hứng cô gái vùng cao khi làm giám khảo. Huyền My khoe hình ảnh đầu tiên của năm 2026.
Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi diện váy đỏ lộng lẫy, khoe trọn nhan sắc ngọt ngào cùng gương mặt trẻ trung, trong veo dù đã bước sang tuổi 30.
Có vẻ như K2 Black Panther thường được coi là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Hàng trăm đôi giày da cổ bí ẩn đã trôi dạt vào một bãi biển ở Anh. Liệu những đôi giày này có liên quan đến một vụ đắm tàu thế kỷ 19?
Giữa thế giới khủng long đa dạng cuối kỷ Phấn Trắng, Nomingia nổi bật bởi những đặc điểm giải phẫu hiếm gặp và nhiều bí ẩn tiến hóa.
Tại CES 2026, MSI trình làng dàn mainboard thế hệ mới với tâm điểm là UNIFY-X “vua ép xung” và dòng B850 được nâng cấp mạnh mẽ.
Từ nay tới Tết Bính Ngọ 2026, 3 con giáp này làm gì cũng gặp quý nhân, vận trình thăng hoa, đón lộc, trúng số lớn.
Dưới đây là một số loài hoa theo quan niệm dân gian, dù đẹp nhưng bị cho là kém may mắn, không nên trưng trong nhà dịp năm mới.
Đặt cây xanh trong phòng tắm không chỉ giúp không gian trở nên sinh động mà còn có tác dụng hút ẩm, lọc không khí, giảm mùi khó chịu.