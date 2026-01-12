Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mộ hoàng tử hơn 27.000 năm ở Italy chứa bí mật rợn người

Kho tri thức

Mộ hoàng tử hơn 27.000 năm ở Italy chứa bí mật rợn người

Chủ nhân của một ngôi mộ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ được xây dựng công phu có thể đã trải qua một trong những cái chết đau đớn nhất trong lịch sử loài người.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Theo đó, ngôi mộ bí ẩn này được tìm thấy trong hang Arene Candide ở miền bắc Italy, có niên đại khoảng từ 27.300 đến 27.900 năm trước, thuộc giai đoạn Gravettian của Thời kỳ Đồ Đá Cũ Thượng. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Theo đó, ngôi mộ bí ẩn này được tìm thấy trong hang Arene Candide ở miền bắc Italy, có niên đại khoảng từ 27.300 đến 27.900 năm trước, thuộc giai đoạn Gravettian của Thời kỳ Đồ Đá Cũ Thượng. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Cậu bé vị thành niên được tìm thấy trong ngôi mộ này được biết đến với biệt danh "Il Principe" ("Hoàng tử"), đã chết sau khi khuôn mặt và ngực bị một loài thú săn mồi lớn xé nát. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Cậu bé vị thành niên được tìm thấy trong ngôi mộ này được biết đến với biệt danh "Il Principe" ("Hoàng tử"), đã chết sau khi khuôn mặt và ngực bị một loài thú săn mồi lớn xé nát. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Bộ hài cốt bị gãy xương đòn và một lỗ lớn ở hàm. Vị hoàng tử này cũng bị nhiều vết nứt ở hộp sọ, răng và cổ, cũng như bị thủng xương mác (xương bắp chân). Ảnh: @Đại học Anadolu.
Bộ hài cốt bị gãy xương đòn và một lỗ lớn ở hàm. Vị hoàng tử này cũng bị nhiều vết nứt ở hộp sọ, răng và cổ, cũng như bị thủng xương mác (xương bắp chân). Ảnh: @Đại học Anadolu.
Bên cạnh bộ xương bị vỡ vụn, người ta còn tìm thấy hàng trăm vỏ sò bị đục lỗ, sừng được chạm khắc, vòng cổ làm bằng ngà voi ma mút và một con dao bằng đá lửa, tất cả đồ tùy táng này được cho là biểu tượng của hoàng tộc. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Bên cạnh bộ xương bị vỡ vụn, người ta còn tìm thấy hàng trăm vỏ sò bị đục lỗ, sừng được chạm khắc, vòng cổ làm bằng ngà voi ma mút và một con dao bằng đá lửa, tất cả đồ tùy táng này được cho là biểu tượng của hoàng tộc. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đây được coi là một trong những ngôi mộ được trang trí công phu nhất trong giai đoạn Gravettian, đồng thời cũng cho thấy đây là dấu hiệu địa vị xã hội cao của vị hoàng tử xấu số. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Đây được coi là một trong những ngôi mộ được trang trí công phu nhất trong giai đoạn Gravettian, đồng thời cũng cho thấy đây là dấu hiệu địa vị xã hội cao của vị hoàng tử xấu số. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Anadolu cho biết: "Mô hình chấn thương tổng thể quan sát được ở cá thể này tương tự như các chấn thương thường được ghi nhận trong các vụ tai nạn xe cơ giới hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiền sử được nghiên cứu ở đây, chúng tôi tin rằng, điều này có nhiều khả năng là do bị một con vật lớn tấn công, có thể là bị gấu vồ”. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Anadolu cho biết: "Mô hình chấn thương tổng thể quan sát được ở cá thể này tương tự như các chấn thương thường được ghi nhận trong các vụ tai nạn xe cơ giới hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiền sử được nghiên cứu ở đây, chúng tôi tin rằng, điều này có nhiều khả năng là do bị một con vật lớn tấn công, có thể là bị gấu vồ”. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Xét đến hệ động vật tồn tại ở miền Bắc Italy vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu cho rằng những vết thương này có thể là do gấu nâu, gấu hang, báo hoặc sư tử hang gây ra. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn con vật nào là thủ phạm, họ lưu ý rằng, kiểu vết thương có vẻ phù hợp hơn với một vụ tấn công của gấu hơn là của các loài khác. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Xét đến hệ động vật tồn tại ở miền Bắc Italy vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu cho rằng những vết thương này có thể là do gấu nâu, gấu hang, báo hoặc sư tử hang gây ra. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn con vật nào là thủ phạm, họ lưu ý rằng, kiểu vết thương có vẻ phù hợp hơn với một vụ tấn công của gấu hơn là của các loài khác. Ảnh: @Đại học Anadolu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeofili)
#Hoàng tử #Thời Kỳ Đồ Đá Cũ #gấu #thi thể #động vật #chôn cất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT