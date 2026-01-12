Mộ hoàng tử hơn 27.000 năm ở Italy chứa bí mật rợn người

Chủ nhân của một ngôi mộ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ được xây dựng công phu có thể đã trải qua một trong những cái chết đau đớn nhất trong lịch sử loài người.